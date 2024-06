Por qué las mujeres prefieren a los “ñeros”: esta es la explicación del exparticipante de MasterChef Estiwar G

El reconocido personaje Estiwar G ha sido transparente sobre sus inicios - crédito @estiwar.g

Estiwar G, el creador de contenido y exparticipante de Masterchef Celebrity, que ha visibilizado la cultura del ñero más allá del estereotipo, se hizo viral nuevamente al compartir las cinco razones por “las que las mujeres los prefieren ñeros”.

A pesar de ser el ñero más notable, Estiwar G en sus orígenes fue un ñero, como todos, estigmatizado y sin gran reconocimiento, pero aun así, sabe que conservar ciertos elementos de ese entonces tiene su encanto.

El comediante enumeró los beneficios, no solo para un nuevo video viral, sino también para reflejar su pensamiento de que “salir con un ñero es todo un acto de amor. Si quieres salir con un ñero o una ñera, no lo pienses más”.

Economía, seguridad e, incluso, sabor forman parte del listado que, convencido de sí mismo, compartió, a manera de broma, promocionando un supuesto curso gratuito: Conquista un ñero y reinarás.

Número uno: por seguridad. Con un ñero nunca les va a pasar nada. Es una raza protectora, fiel a su dueña... algo así como un pitbull.

Número dos: por economía los ñeros somos sencillos, somos felices por poco... disfrutamos en un porque, comiendo helado, mientras nos estallan algún barrito.

Número tres: por rendimiento. No es por nada la popular frase de que quien no come ñero, no va al cielo.

Número cuatro: por diversión. Cuando un ñero te invita a salir, posiblemente, te lleve a severos rotos repicantes, donde se siente la adrenalina y el vértigo. Diversión extrema.

Número cinco: por filantropía. Es muy común que las mujeres tengan ese espíritu sanador que consiste en rehabilitar gamín. Eso les da la sensación de que están cambiando el mundo.

Sus seguidores, casi 700 mil en la red social Instagram no tardaron en reaccionar a la publicación, aunque, no todos se mostraron de acuerdo; ya que, en el pasado han seguido su concejo y no salió como esperaban:

“Ya intenté rehabilitar a suficientes ñeros y no, no se puede”, “El ñero no deja que le peguen a la novia, para eso está él”, “No soy ñero, pero soy económico, descomplicado, sencillo, humilde y trabajador ¿soy un ñero ascendente entonces?”, “El ñero también les fortalece el sistema inmune”, “Somos fuentes de vitaminas y minerales, mi zaa”, “Salir con un ñero es como beber gasolina”, “Creo que a rehabilité a unos cuantos, pero hasta desagradecidos son”, “Ya saben porque me quedé con mi ñero, no me digan nada más”.

Origen de la palabra “ñero”: no es un término que solo utilicen los colombianos

El término “ñero” es una palabra que se ustiliza en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, México, Honduras y Venezuela, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) y el Diccionario de americanismos. Esta expresión tiene varios significados en los países mencionados, incluyendo “amigo íntimo”, “persona de bajos recursos” y “persona de escaso entendimiento”.

En el Diccionario del español de México (DEM) del Colegio de México, se explica que “ñero” es un término popular que se puede usar tanto como adjetivo como sustantivo, refiriéndose a un “amigo” o alguien que “carece de educación” debido a su clase en la piramida social. Esta acepción también es apoyada por el Diccionario breve de mexicanismos del lingüista mexicano Guido Gómez de Silva, quien, además señala que la palabra proviene del término “compañero”.

El historiador Joaquín García Icazbalceta ha comentado sobre cómo términos como “ñero” han sido resignificados por las clases altas, perdiendo su sentido original y adquiriendo una connotación más negativa a lo largo del tiempo. Un fenómeno se asemeja al caso de la palabra “cholo”.

El libro “Aprenda a identificar un ñero” del colombiano Andrés Acosta Romero también discute este término, describiendo características como el uso de pantalones bajos y la venta de productos en el transporte público. Pero Acosta Romero también menciona un origen alternativo de la palabra asociado con expresiones coloquiales como “ñeee” o “uy ñeeee”.

El Diccionario de Oxford amplía aún más el alcance de “ñero”, indicando que también puede referirse a “algo que es callejero o a un compinche”, significados válidos en Guatemala y El Salvador. Mientras que, en Argentina, la palabra ha evolucionado a “ñery”.

Finalmente, quienes han analizado el término advierten sobre el uso cuidadoso que deben darle quienes lo empleen, para evitar así connotaciones discriminatorias, debido a su potencial para ofender, similar al de la palabra “naco”.