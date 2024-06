Karol G reafirmó su amor por Feid con cariñoso mensaje: “Me gustaría llevar a mi novio en el bolso”

Karol G se confiesa con Vogue España y asegura que llevaría a su novio a en su bolso- crédito Karol G/YouTube

Karol G se sinceró en una entrevista para la revista Vogue, en España, a la que le confesó que le gustaría llevar a su novio a todas partes, en referencia al también exitoso cantante de música urbana Feid, con el que sostiene una relación desde hace un año aproximadamente.

En la entrevista “¿Qué hay en el bolso de Karol G?,” publicada por la revista Vogue España, la artista colombiana habla sobre esos objetos favoritos que no le pueden faltar en su cartera, momento en el que le preguntan por la esa persona que llevaría en su bolso.

“Si pudiera llevar a una persona en mi bolso, creo que tendría a mi novio, lo llevaría en mi bolso a todas partes“, respondió la cantante de Provenza.

La cantante también se ha convertido en tendencia en diferentes redes sociales por los objetos que carga en su bolso, en el video de 7 minutos la paisa aseguro que estos objetos nos indispensables y no saldría de su casa sin ellos.

¿Qué carga “La Bichota” en su bolso?

Tabasco

La interprete de música Urbana inició con una botella de Tabasco, una salsa picante de origen mexicano que contiene una combinación de pimientos rojos maduros, vinagre y sal.

Me encanta el picante... siempre pensé que soy una mujer que come picante hasta que fui a México y me di cuenta que no, pero por lo menos hago el intento... yo le hecho Tabasco a casi todo, me encanta que siempre la comida tenga un poquito de picante”.

Maquillaje

Dos cosas importantísimas que en realidad cuento como una, mi make up, esto es lo que uso en un día normal, en realidad no me pongo nada mas” Carolina explica que solo usa un bloqueador con color y con una tinta se hace los labios y las mejillas. “Me gusta resaltar mis labios, cuando me pongo la tinta en realidad lo hago un poco mas afuera para que se vean mas grandes”.

La colombiana mostros sus productos de maquillaje favoritos - crédito - Vogue España / YouTube (Captura de pantalla)

Vestido de baño

“Debería llevar un vestido de baño pero no lo llevo, porque aunque no crean, si tengo la oportunidad de un rio, un mar, una piscina o lo que sea así de agua cerquita de mi , yo seria la primera en meterme así sea 5 minutos” explicó la paisa.

Cámara de Mano

“El contenido que esta en esta cámara no esta en ningún otro lugar del planeta. Grabo muchas cosas personales con mis amigos, en mi casa, yo sola me grabo haciendo música o cuando me dan una noticia”.

Carolina explica que le encantan los paisajes y montañas, razón por la que siempre la carga, también aseguro de desde hace 3 años que la tiene aún no ha visto el contendido grabado. “Los tengo ahí para verlos en el futuro”.

Perfume

“Algo que definitivamente siempre tiene que estar en mi bolso es el perfume... En realidad no se ve así mi perfume, yo lo tapo con cinta negra, solamente para que no sepan que perfume uso”.

Tarea que los internautas se tomaron personal y gracias a la forma de la botella ahora se conoce que se trata de la fragancia Bond No.9 Bleecker Street Unisex.

Karol G confesó que no puede vivir sin su perfume favorito - crédito - Vogue España / YouTube (Captura de Pantalla)

Manta

“Una cobijita que huele a mi casa. Esto enserio no me puede faltar, siento que ella me da el toque de mi casa a todos los lugares a los que voy...Soy super friolenta”.

Audífonos

La cantante de Tusa confiesa que no puede vivir sin sus audífonos, “llevo los audífonos a todas partes, yo quemo la música muy rápido”, refiriéndose a que se enamora muy rápido de las canciones, las reproduce todos los días hasta que se aburre de ellas.

La cantante confesó que todo el tiempo escucha música - crédito - Vogue España / YouTube (captura de pantalla)

Un libro

“En este momento tengo este (Deja de ser tú del autor Joe Dispenza). Cuando leo, leo muy rápido, Para leer me gusta el libro físico, siento que mentalmente me saca ese vicio de los teléfonos y me hace sentir que estoy como en otro ambiente”.

Karol G ha estado dando pistas de nueva música pronto, lo que significa que la paisa usara sus redes en estos días para cerrar su era Mañana Será Bonito e iniciar un nuevo rumbo musical.