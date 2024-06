Rafaella Chávez reveló detalles inéditos de la supuesta agresión a su vecina: “En ningún momento toqué a esa mujer”

La cantante y actriz revivió el penoso momento en pandemia por no utilizar tapabocas - crédito @nvisto/TikTok

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, fue tendencia en 2022 cuando una mujer que vivía en su mismo edificio la acusó de haberla agredido físicamente. En ese momento, la denuncia de la agresión mencionaba que la joven le causó una serie de heridas a su vecina por exigirle que se pusiera el tapabocas – cuando el país todavía afrontaba secuelas por el covid-19 – en zonas comunes de la edificación.

“Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí (que) se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS”, comentó, agregando también un par de fotografías mostrando las heridas.

Este tema salió nuevamente a la luz en medio de una conversación que sostuvo la joven cantante en el pódcast que lleva por nombre N Visto, conducido por el presentador Andrés Simón y la actriz Viviana Santos. Rafaella recordó lo ocurrido y entregó nuevos detalles de su versión, haciendo énfasis en que su vecina se disgustó y la insultó con toda clase de improperios de manera descontrolada.

De acuerdo con su relato, su vecina comenzó a decirle que la denunciaría y que “no iba a descansar hasta que no la viera con un tapabocas en la jeta”. Al ver el comportamiento de la denunciante, la hija de la reina de la tecnocarrilera prefirió alejarse y así evitar cualquier tipo de provocación, por lo que se dirigió hacia la portería para indagar el apartamento al que pertenecía, con tan mala suerte que la siguió.

En ese momento, Chávez sintió invadido su espacio personal, por lo que le pidió al portero que llamara a la policía, pues la situación escaló a mayores, a tal punto que los manoteos de la mujer la asustaron. En el camino hacia su apartamento, la supuesta mujer atacada comenzó a grabarla y ahí, aprovechó para dar su versión de los hechos para que quede evidencia en el celular de la aparente víctima.

“Efectivamente, se le rebota todo y cuando yo me intento ir, ella me pone el teléfono a esta distancia de mi cara … Mi reacción más genuina fue poner mi mano sobre el teléfono y salir a correr, porque ya me sentía demasiado amenazada por esta mujer … En ningún momento mi mano la tocó”, explicó Rafaella Chávez en el pódcast de los creadores de contenido.

Qué pasó después

De acuerdo con Rafaella, los hechos quedaron grabados en algunas de las cámaras del edificio en el que vivía y cuando salió a correr, su atacante la persiguió por el parqueadero hasta tomarla por el cabello arrastrándola unos cuantos metros.

“Eso se ve en el video, que nunca pudo salir porque me puso una demanda por más de 150 millones de pesos, una cosa absurda y se ve que cuando por el movimiento del teléfono a ella se le viene la sangre de la nariz … Ella misma se empieza a autolesionar, son las fotos que se ven en redes sociales, empieza a apretarse sus labios y morderse hasta que empieza a generarse sangre de su propia boca”, agregó la hija de Marbelle al programa.

Asimismo, la hija de la polémica cantante de tecnocarrilera señaló que la mujer conocía cómo es el medio e intentó provocarla: “Ella sabía perfectamente quién era yo y luego me enteré de que fue un tema de celos, es decir, ella propició lo que pasó ese día porque el marido sabía quién era yo, éramos vecinas, ella vivía en el piso de abajo y preguntaba mucho por mí”, concluyó Rafaella.