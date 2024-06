Alias Calarcá volvió a arremeter contra Iván Mordisco: “El dueño de las Farc no es el camarada”

'Calarca' confirmó que hay ruptura al interior del Estado Mayor Central - crédito AFP

En la previa del quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC), programado a iniciar entre el 20 y 26 de junio, una de las dudas que existen es el nivel de importancia que la negociación tiene al interior del grupo guerrillero.

Esto se debe a que la cuenta de X del EMC indicó que los representantes en la mesa de diálogo por parte del grupo armado no representan a la mayoría de sus integrantes, lo que abrió el interrogante sobre las presuntas diferencias que existen al interior de las disidencias.

Esto fue confirmado por Alexander Díaz, más conocido como alias Calarcá, que un audio revelado por Caracol Radio indicó a guerrilleros que se encuentran en prisión, que estaba comunicándose con ellos para saber de qué lado estaban.

“Estamos creando las condiciones para abrir unas visitas a las cárceles y yo me estoy postulando para ir y visitarlos en físico y verbalmente ahí en tiempo real, lo que está sucediendo”, son las palabras de Calarcá.

El 4 de junio, Blu Radio habló con Calarcá en Puerto Concordia, Meta, y este expuso una vez más la ruptura que existe entre miembros del Estado Mayor Central e Iván Mordisco.

En primer lugar, el cabecilla habló sobre los diálogos con el Estado, indicando que a diferencia del Acuerdo de Paz firmado en 2016, ellos no tomaran decisiones por encima de sus hombres.

“No podemos sentirnos los patrones de ese pueblo porque así lo tomaron en los acuerdos de La Habana. Los mandos de ese entonces se creyeron los patrones de ese pueblo como que el pueblo eran allá, los obreros y los trabajadores y ellos los patrones, entonces no los vincularon”, declaró Calarcá.

Otro punto que ha llamado la atención de la opinión pública fue profundizado por el cabecilla, que aseguró que no hay ningún tipo de acuerdo para entregar las armas y que este no llegará en al menos 20 años.

“Las armas las hemos conseguido nosotros con el pueblo y esas armas no tienen que ser comprometidas en ningún acuerdo. Yo de civil ya estoy haciendo el trabajo que me corresponde, podemos seguir muchos años haciéndolo y esperando que se cumpla lo poco que vamos pactando. ¿Por qué va a haber entrega de armas sin antes solucionar los problemas que nos llevaron a utilizarlas? Cuando se solucionen esos problemas, yo creo que ya hemos muerto, mientras estemos vivos, los que estamos ahí no”, indicó alias Calarcá a Blu Radio.

Las diferencias entre los integrantes del EMC también fueron mencionadas por el cabecilla del EMC, que indicó que en estos momentos no es importante exponer el número de guerrilleros que están de lado de sus posturas de negociar con el Estado.

“Ponerme a dar una cifra de los combatientes que estamos en la mesa no lo miro necesario, la población que está en los territorios donde estamos nosotros saben que no es así”.

Por último, Calarcá aprovechó para enviarle un mensaje al máximo cabecilla del Estado Mayor Central, Iván Mordisco, al que le indicó que no es dueño de las Farc.

“Sobra ponerme a dar una explicación y sería darle importancia al delirio que tienen los camaradas que están allá, es un delirio y es como un problema de inseguridad que están mostrando ellos y es un problema hasta ideológico diría yo porque las Farc no tienen dueño, el dueño de las Farc no es el camarada Iván, las Farc es un proyecto político que se compone de una cantidad de personas que luchan por unos cambios. Las Farc no es una finca que alguien la compró y hace lo que quiera y solamente le digo que no somos el 5%”.