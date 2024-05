Petro defiende reforma pensional: “prefirieron salvarles utilidades a dos banqueros y condenaron a la miseria a personas en vejez”

Gustavo Petro dijo que si hunden la reforma laboral "es un absurdo antihumano" - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U y designado como ponente para la reforma pensional actualmente en discusión en el Congreso de la República, expresó en una entrevista en La FM que “la reforma pensional no se debe aprobar a pupitrazos”.

Frente a esta posición, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, utilizó su cuenta de X para responderle al congresista Salcedo que ya el Senado agotó el tiempo para discutir la reforma y que la política no puede decirle a la sociedad colombiana que prefirió salvarles unas utilidades a dos banqueros.

En la entrevista, el representante Salcedo comentó que “nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que legislar y cada uno es responsable de sus actuaciones. Atenderé a la invitación de la señora ministra para mañana y se discutirán las preposiciones. Yo, frente al tema del umbral, insistiré que es un umbral muy alto, no se debe aprobar a pupitrazos”.

Esas declaraciones llevaron al presidente a responderle que “cuando el presidente del senado agotó todo el tiempo disponible para discutir la reforma pensional, un año sin agendarla, dejó a la cámara ante la opción de aprobarla con rapidez o dejarla hundir”.



Además en su mensaje, advirtió sobre las consecuencias de no aprobar la reforma pensional, destacando que el rechazo a la misma impediría que tres millones de adultos mayores, actualmente sin ningún tipo de ingreso, accedan a un bono pensional decente. Calificó tal acción de hundir la reforma como un “absurdo antihumano”.

Y cerró su publicación arremetiendo en contra de banqueros: “La política no puede decirle a la sociedad colombiana que prefirieron salvarle unas utilidades marginales a los dos banqueros y para ello condenaron a la miseria a millones de personas en vejez y miseria”.



En la entrevista antes mencionada, el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo hizo el siguiente comentario: “La reforma pensional llegó a la Comisión Séptima, se designaron ponentes y yo soy uno de ellos. Dieron solamente ocho días porque nos designaron el viernes y se debe empezar la ponencia el próximo viernes. La ponencia debe estar en manos de la secretaría para luego convocar a discusiones”.

El representante destacó su favoritismo hacia el pilar solidario y la reducción de los subsidios contemplada en la reforma, pero expresó discrepancias respecto al umbral establecido, señalando su intención de promover la propuesta del 1.5. Resaltó la necesidad de salvaguardar el derecho de los colombianos a elegir libremente y expresó preocupaciones acerca de la capacidad de Colpensiones para aplicar los cambios sugeridos, proponiendo que establecer el año 2026 como plazo sería una medida más transparente.

“Me gusta el pilar solidario, el desmonte parcial de los subsidios. En Colombia las pensiones más altas están subsidiadas. No me gusta el umbral, voy a insistir con el 1.5; no me gusta que los colombianos perdamos el derecho a la libre escogencia, me parece que ni Colpensiones alcanza a estar listo para el 2025, me parece más transparente que sea en 2026″, comentó.

Salcedo subrayó la importancia de asegurar que el componente semi-contributivo de la reforma no resulte en una desventaja para los ciudadanos, haciendo énfasis en la necesidad de proteger los intereses y derechos de la población en este aspecto.

“Se debería blindar al Banco de la República y se debe insistir algo en el semi-controbutivo y es que si se ha cotizado menos de 300 semanas, el Estado toma esas semanas, le da el dinero, pero resulta que se quedan con los dividendos, me parece que no se le puede quitar a unos pobres para darle a otros pobres”, explicó.

Salcedo en dicha entrevista invitó a ejercer la responsabilidad legislativa y ha confirmado su participación en los debates sugeridos por la ministra, con la intención de expresar sus reservas respecto al umbral sugerido.