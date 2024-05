Fiscalía pidió pena de prisión contra médico que acosaba a su ex pareja y mató a su mascota por no seguir con su relación

Francisco Erney Villota asesinó a golpes a la mascota de su expareja - crédito redes sociales / Facebook

La Fiscalía imputó a Francisco Erney Villota Basante por presuntos actos de violencia intrafamiliar y maltrato animal. Los hechos, suscitados el 13 de diciembre de 2023, involucran la muerte de una mascota, específicamente una perra llamada Abby, y agresiones físicas y psicológicas hacia su pareja.

Según los datos recabados, el acusado habría agredido al animal, provocándole serias lesiones que resultaron en su muerte y posteriormente, habría ejercido violencia contra su compañera sentimental.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“La Fiscalía judicializó a Francisco Erney Villota Basante, por su presunta responsabilidad en la agresión física y psicológica a su compañera sentimental, y haberle causado la muerte a la mascota de su pareja, en hechos ocurridos en Pasto #Nariño. Por disposición de un juez de control de garantías, el investigado deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario... En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre habría trasladado a la canina a una veterinaria después de la agresión. Cuando su compañera sentimental llegó a la veterinaria y le reclamó por la muerte de su mascota, el hombre, al parecer, reaccionó violentamente y la golpeó en varias oportunidades”, se puede leer en el comunicado de la Fiscalía, publicado en sus redes sociales.

Francisco Erney Villota Basante, un médico forense de Pasto, enfrenta denuncias por la muerte de la perra Abby, tras un altercado con su ex pareja - crédito @FiscaliaCol / X

La investigación señala que el incidente se desencadenó cuando Villota Basante, quien se encontraba al cuidado de Abby, reaccionó con furia debido a la demora de su pareja en llegar a casa. Esta situación escaló a tal punto que el médico agredió físicamente al animal y, más tarde, a su pareja cuando esta lo confrontó por la muerte de la mascota. Momentos de la secuela fueron captados por cámaras de seguridad, donde se ve al acusado trasladando a Abby a una clínica veterinaria.

Posteriormente, se alega que Villota Basante intentó persuadir a su pareja para que no procediera con la denuncia, recurriendo a mensajes y actos de hostigamiento hasta marzo de este año. Las autoridades correspondientes, representadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar de la Seccional Nariño, procedieron a la imputación de los delitos mencionados, marcando un importante precedente en la lucha contra el maltrato animal y la violencia intrafamiliar en la región.

Los precedentes de este caso de violencia contra los animales

El acto de violencia, que tuvo lugar el 13 de diciembre, culminó con la muerte de una perra a causa de lesiones severas. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía dos días después del incidente, el 15 de diciembre.

La mascota de la víctima murió por trauma craneoencefálico - crédito denuncia de la víctima / Facebook

“Asesina salvajemente a golpes a mi perrita Abby y, según el informe del veterinario, Abby sufrió un traumatismo craneoencefálico que le causó su muerte. Esto sucedió mientras el individuo mencionado se encontraba ebrio en un arranqué de ira y celos. Y no conforme con asesinar a mi mascota, este individuo atento contra mi integridad, agrediéndome física y verbalmente”, relató la víctima de la agresión.

La víctima relató que el ataque ocurrió en su apartamento situado en la avenida Los Estudiantes, en un edificio llamado Angelita. Según su testimonio, Villota Basante, en estado de ebriedad, comenzó a comportarse de manera violenta, lo que resultó en el fallecimiento de la mascota, identificada como Abby. Las agresiones no se limitaron al animal, ya que la mujer también fue objetivo de violencia física y verbal por parte de Villota Basante. La causa de la muerte de Abby fue descrita como un grave traumatismo craneoencefálico.

La ex pareja de Villota Basante ha indicado que este tipo de comportamiento agresivo no es aislado, mencionando celos y violencia previa como motivos por los cuales ella decidió terminar la relación. A pesar de esto, el médico forense insistió en retomar el romance, llegando a amenazar y acosar a la mujer. Tras el incidente, y pese a mostrar signos de arrepentimiento al llevar a la mascota a una clínica veterinaria, Villota Basante no se detuvo en sus actos de violencia.

Francisco Villota es un médico forense que asesinó a la mascota de su expareja - crédito denuncia redes sociales / Facebook

“Sufrió un grave traumatismo craneoencefálico, resultando en un episodio de hemoptisis y un posterior paro cardiorrespiratorio...La brutalidad y crueldad de su ataque contra un ser indefenso plantea un riesgo serio para la vida y bienestar de quienes lo rodean... Cuando llegué a la veterinaria, expresé mi indignación y cuestionamientos a este sujeto, quien respondió con mayores agresiones, esta vez físicas, golpeándome en el rostro y cuerpo”, explicó la mujer en 2023.