Day Vásquez sabía de la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo: así lo había revelado

Day Vásquez había insinuado irregularidades dentro de la Ungrd en redes sociales - crédito @dayvasquezc/X

La Unidad para la Gestión del Riesgo vive un nuevo capítulo en el caso de corrupción por la compra de los 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, debido a las declaraciones de su ex subdirector Sneyder Pinilla, en la que habla de sobornos a congresistas como el senador Iván Name y el representante Andrés Calle.

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención del caso es que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ya sabía desde hace meses lo que ocurría en la entidad, las enormes sumas de dinero en efectivo que se movieron para el contrato y el entramado en general.

Cabe recordar que la mujer es la testigo clave de la Fiscalía contra el exdiputado del Atlántico, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, en la que también aparece el mandatario involucrado.

Day Vásquez lo advirtió

Aunque el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo se conoció a principios de 2024, con las denuncias por los sobrecostos en el contrato para la compra de los 40 carrotanques, todo indica que había personas que tenían conocimiento del tema meses antes.

Una de ellas era Day Vásquez, que en su cuenta de X, había escrito que existían irregularidades en la entidad del Gobierno, aunque en ese momento no entregó detalles de lo que pasaba en ese proceso de contratación, nombres o empresas.

Day Vásquez advirtió sobre la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo desde diciembre de 2023 - crédito @Dayvasquezc/X

“OJO con la UNGRD Todo se sabe!! Feliz día de velitas a todos”, fueron las palabras de la exesposa de Nicolás Petro el 7 de diciembre de 2023, en horas de la mañana, y para el 3 de mayo volvió a referirse al mismo tema, esta vez para ratificar su advertencia con la frase “de nada”.

Luego de revelar que en Gestión del Riesgo había corrupción, Day Vásquez sacó pecho sobre lo ocurrido en redes sociales - crédito @Dayvasquezc/X

Cientos de personas en la red social respondieron a su comentario, con mensajes como “lo dijiste, pocos te creyeron y hoy te dan la razón”, “gracias Day por exponer a los “decentes” del cambio que hicieron y deshicieron con la UNGRD”, “lo dijiste y ahí va saliendo todo! Gobierno corrupto!”, entre otros.

Así fueron los sobornos

Durante una charla con la revista Semana, el ex subdirector de Gestión del Riesgo explicó cada detalle sobre el entramado de corrupción para el contrato de los carrotanques, con los pagos que se realizaron a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle... la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas, Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’”, dijo.

Sneyder Pinilla está involucrado en la contratación de carrotanques de la Ungrd - crédito Ungrd

Pinilla agregó que “este contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”.

El exfuncionario relató la manera como fue a repartir esa cantidad de dinero a los supuestos responsables: “La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle”

Finalmente, Sneyder Pinilla explicó cuál fue el papel de Sandra Ortiz: “Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”.