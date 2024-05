Corte Suprema de Justicia abrió indagación por escándalo de corrupción revelado por Sneyder Pinilla

Sneyder Pinilla aseguró que el dinero entregado a Iván Name y a Andrés Calle tenía como objetivo buscar la aprobación de las reformas del Gobierno Petro - crédito Ungrd

Las declaraciones del ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Senyder Pinilla, referentes al escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira, ya llegaron a las altas cortes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por el movimiento irregular de miles de millones de pesos.

Según conoció El Espectador, el magistrado Francisco Farfán estará al frente de la indagación, aunque en este momento enfrenta una investigación en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presuntamente haber filtrado información de un caso a un senador acusado de corrupción.

Así las cosas, el magistrado en cuestión investigará el caso de corrupción, que involucra al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Los presidentes de la Cámara y el Senado han asegurado que no tienen nada que ver con el escándalo de corrupción de los carrotanques - crédito @CamaraColombia/@SenadoGovCo/X

El exsubdirector Pinilla señaló a los congresistas de haber recibido $4.000 millones, procedentes del contrato para la adquisición de los 40 carrotanques, por $46.800 millones, con los que supuestamente se proveería de agua a La Guajira. Indicó que él mismo hizo la entrega del dinero a Name y a Calle; el primero recibió $3.000 millones, y el segundo, $1.000 millones.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle… la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme $4.000 millones de pesos’. Este contratista me presta los $4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”, explicó Sneyder Pinilla, en conversación con la directora de Semana, Vicky Dávila.

Del contrato para la compra de 40 carrotanques habrían salido los $4.000 millones presuntamente entregados a Iván Name y a Andrés Calle - crédito Ungrd

De acuerdo con el exsubdirector, el fin último de la entrega de los miles de millones de pesos era lograr que desde el Congreso de la República se aprobaran las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En este punto de la historia es clave el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al que señaló de haber estado presente en varias reuniones en las que se acordó la entrega del dinero a los congresistas.

El jefe de la cartera ya había sido mencionado en el caso por un usuario de X (antes Twitter), a quien denunció por publicar información “falsa” que lo vincula con el contrato irregular de los carrotanques. “He decidido denunciar penalmente al ciudadano Silvio Ramírez (@silvioravel) quien, sin pruebas, hizo difusión de información falsa y calumniosa en mi contra a través de esta red social, en la que me relacionó con las presuntas irregularidades en la compra de unos camiones de la @UNGRD destinados a proveer de agua en La Guajira”, informó el ministro en la red social.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, denunció a usuario de X que lo señaló de estar involucrado en el caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira - crédito Ministerio del Interior

El usuario de X aseguró que Olmedo López, el exdirector de Gestión del Riesgo, había comprado los camiones por orden expresa de Luis Fernando Velasco y que cada uno se facturó en más de $1.000 millones. “La plata de la sed de La Guajira en los bolsillos de la sed de la corrupción. Urge investigación y condena para devolución de los dineros y cárcel”, indicó el internauta denunciado por injuria y calumnia en la red social.

Iván Name y Andrés Calle también aseguraron que no tienen nada que ver con el escándalo, mientras que el presidente Gustavo Petro aseguró que en su gobierno no se tolerará el robo de los recursos. “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, aseveró en X.