Ana María Orozco reveló qué tuvo que hacer para no quedarse encasillada como ‘Betty, la fea’ para siempre

Ana María Orozco se refirió a lo encasillada que ha sido como Betty, la fea - crédito @anaorozcoof y @canalrcn/Instagram

Pocos personajes de la ficción colombiana han calado tanto en la historia del país como ‘Betty, la fea’. Su risa ahogada, el capul que rozaba con las cejas, los frenillos y los vestidos antiguos hicieron que Ana María Orozco, la actriz detrás de ella, se volviera todo un ícono de la cultura popular.

Por muchos años, hubo una polémica que puso bajo los reflectores a la estrella de la televisión nacional y a los ejecutivos de la industria por un supuesto pleito por las regalías del personaje, debido a que algunos expertos consideraban que debían reconocerle a la artista haber diseñado la imagen de Beatriz Pinzón Solano.

Sin embargo, la protagonista desmintió tales rumores y aclaró en su momento a La W que “yo no me veo siendo ‘Betty’ toda la vida, por ahora tengo que descansar de este personaje. Después de la ley del 2012 de derechos de intérpretes nos pagan solamente derecho de imagen, pero desde que hicimos la novela hasta ahorita no hemos recibido regalías de otros países ni de repeticiones, lo único que nos respalda es la ley de derechos de intérprete”.

'Betty la fea' regresa dos décadas después con una continuación - crédito Prime Video

A pesar de lo confesado, siempre ha sido consciente que es gracias a ese papel que su nombre se dio conocer por todo el mundo. De esta manera, recientemente mencionó en Nueva mujer Colombia todo lo que ha hecho para que no la encasillen.

“No he dejado de trabajar y de hacer diferentes personajes, pero obviamente el impacto de ‘Betty’ es otro. En eso estoy de acuerdo contigo, que sí se ve con otra lente. Y la verdad que estoy muy contenta, estoy con mucha emoción de encarar esta nueva etapa de ‘Betty’”, comenzó diciendo en el medio citado.

A su vez, agregó que volver al papel en 2024 para la temporada que estrenará en Prime Video “es un reto, un desafío enorme, pero estoy confiada, estoy contenta. Confiada en el sentido que ya lo he dicho antes: no porque creo que esto va a ser un éxito garantizado, sino porque realmente lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto, cuidando la esencia de la historia de los personajes de ‘Betty’”.

Añadió sobre ese mismo asunto que “entonces, yo creo que va a ser muy bonito ese reencuentro del público con ‘Betty’: una ‘Betty’ madura, 20 años después, con los mismos personajes, pero con una evolución”.

Así lucía Ana María Orozco al final de 'Yo soy Betty la fea' - crédito Canal RCN

No obstante, para evitar malos entendidos aseveró que “nunca lo he sentido como algo incómodo o difícil. Es decir, para mí siempre fue un juego hacer ‘Betty’, me encantó el personaje, me sentí siempre cómoda y me divertí mucho haciéndolo. A mí me gusta hacer personajes y pocas veces uno tiene la oportunidad de hacer personajes, de caracterizarse y de jugar”.

También recordó a su público que, pese a que se siente natural su personificación, “de este modo, para mí fue muy divertido y lo disfruté mucho. Entonces, el personaje pues tiene cosas de uno que uno le pone, por lo que tampoco puede ser un desdoblamiento al 100% , pues realmente, yo no soy ‘Betty’”.

De hecho, nunca ha sido capaz de desmeritar el impacto del personaje. “Es verdad que ‘Betty’ es muy potente y puede eclipsar un poco algunas otras cosas, pero pues yo lo tomo como algo natural y que se dio así. Y hoy en día también lo valoro mucho. Así, no puedo ir en contra de eso, porque así se dio y además, es un personaje lindísimo y ha sido algo muy bello también en mi carrera”, expuso.

Finalmente, dio detalles de sus sentimientos antes de regresar al rol para Yo soy Betty, la fea 2.

Ana María Orozco en su papel de Beatriz Pinzón durante la obra de teatro 'Betty la Fea' - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Eso es lo lindo de la ‘Betty’ de ahora, de 20 años después, que es una mujer que sigue cuestionándose, haciéndose preguntas, viendo qué quiere, dónde está parada y eso me parece muy interesante. Y de la fama, no sé si uno puede aprender algo de ella. Lo que a mí me ha pasado es que, en un momento era un poco agobiante en su momento, pues lógicamente nadie está preparado para un impacto así, pero ya con el tiempo y los años, pues yo lo vivo tranquila. Es decir, no es algo que yo alimente permanentemente, pero tampoco voy en contra de eso, porque sí, para mí lo más importante es mi oficio, es mi trabajo. Que es lo que disfruto, lo que me gusta hacer, crear los personajes”, concluyó Orozco.