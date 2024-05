Colombiana reveló que le cobra “arriendo” a su pareja que no vive con ella: “Mr. Taxes debe estar orgulloso”

Una influenciadora afirmó que le cobra arriendo a su pareja por quedarse un fin de semana en su casa - crédito Montaje Infobae

Las redes sociales han hecho que algunos debates que existen en la sociedad se conviertan en algo viral y las relaciones sentimentales no son la excepción; por ejemplo, una de las preguntas más constantes que se registran dentro de este aspecto es sobre si está bien o no pagar 50/50 durante una cita.

Esto fue llevado al extremo durante un pódcast Los platos sucios que es presentado por Ana María Cardona, que invitó a las influenciadoras Marystella Gómez e Isabela Rivera para hablar sobre las relaciones sentimentales y el dinero.

Uno de los puntos que más generó debate durante la charla fue cuando Marystella, que es más conocida como Malle, afirmó que tiene un acuerdo con su novio en el que le cobra un porcentaje de dinero por cada fin de semana que decidan estar juntos en la casa de ella.

“Yo un día le conté a mis amigas que yo le cobraba una cuota a mi pareja por estar en mi casa”, expuso la colombiana.

Luego de que la presentadora le pidiera explicar cómo funcionaba la negociación, la influenciadora remarcó que es un acuerdo en el que su pareja le paga por los servicios que consume el tiempo que está en su casa.

“Se queda los fines de semana e igual cobro mi cuota, es que a caso los servicios son gratis, el agua de aquí es gratis, no me parece que tenga nada de malo”, aseguró Gómez sobre su caso.

Durante la conversación, Isabela Rivera y Ana María Cardona afirmaron que no estaban de acuerdo con esta postura, por lo que Marystella reveló que había llegado al punto de convencer a otras amigas de que también hicieran lo mismo con sus parejas.

El debate escaló hasta el punto de que la influenciadora citó un video que había visto en redes sociales indicando que “Si un man no te está ayudando a tener una mejor vida económica, entonces qué haces”, lo que hizo que las otras dos mujeres estuvieran en desacuerdo con sus pensamientos.

Dentro de los argumentos que dieron las otras dos integrantes del pódcast estaba la comparación de los casos, exponiendo que si ellas fueran las que tuvieran que pagar una cuota por quedarse en la casa de sus novios estarían indignadas.

“Mk a mí un man me llega a cobrar una cuota y mejor dicho”, remarcó Ana María Cardona, mientras que Isabela Rivera puso final a la discusión asegurando que “No podría ser mantenida, me aburro”.

En los comentarios de la publicación, múltiples usuarios opinaron sobre el debate y hasta el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, que es llamado en redes sociales Mr. Taxes fue mencionado por algunas personas.

“Hay que mantener las finanzas alejadas del amor, Mr. Taxes debe estar orgulloso”, “@luiscrh (cuenta del director de la Dian) si mi novio me cobra por dormir en su casa los fines de semana, se me deduce algo de la renta? Quedo atenta” o “Me fajardeo porque así como una cuota me parece paila, pero, pues si uno está contribuyendo a un gasto de mercado y servicios de alguien, creo que no está de más aportar”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

A pesar de que la mayoría de los comentarios estaban en contra de la postura de la influenciadora, algunos usuarios afirmaron que habría que conocer el caso en profundidad para poder opinar, argumentando que “A no ser que se la pase allá metido y se le mame el mercado y todo eso, hay si tiene total razón”.

Este debate hizo que se recordará la publicación del director de la Dian en la que aconsejó a las mujeres no pagar 50/50 en una cita.

“Ese hombre se está quedando con algo que es tuyo, ese 50% de la factura representa para ti un beneficio tributario importante porque en tu declaración de renta la Dian te devuelve hasta el 1% de aquellas compras que tú hayas hecho con medios electrónicos y pidiendo la factura electrónica”, respondió a una usuaria el director de la Dian.