Pablo Felipe Robledo se fue contra Armando Benedetti, tras reveladores audios con Aida Merlano: lo trató de “animal político”

Hay revuelo político por unos audios que salieron a la luz, en los que el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, sostiene varias conversaciones comprometedoras con Aída Merlano.

De acuerdo con el funcionario del Gobierno, dichas comunicaciones se llevaron a cabo en distintos momentos durante seis meses en los que él se desempeñaba como embajador en Venezuela, entre agosto de 2022 hasta julio de 2023; y mientras Merlano estaba prófuga en Venezuela desde 2019, así como cuando regresó a Colombia deportada por el Gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2023.

El centro de la polémica se sitúa en que los audios revelados por la Revista Semana evidenciarían un posible acuerdo por debajo de la mesa alrededor de la campaña de Gustavo Petro, amenazas contra este y arremetidas contra Laura Sarabia, mano derecha del presidente.

Aprovechando la controversia, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, compartió una fotografía en la que se ve a Armando Benedetti dándole un beso en la frente a Petro, mientras este último lo abraza por la espalda; y procedió a arremeter contra ambos:

“El ‘flamante’ embajador petrista @AABenedetti, quien ha desfilado por todas los partidos, ideologías y gobiernos, es un verdadero animal político, todo un cucarrón mierdero @petrogustavo”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X (antes Twitter).

Ante esta situación, Benedetti se pronunció asegurando que “los audios que se conocen de Aída Merlano son retazos atemporales que fueron editados, manipulados y expuestos sin ningún orden porque se desarrollaron en diferentes circunstancias y momentos durante 6 meses. Al momento de los hechos, yo me desempeñaba como Embajador en Venezuela y como testigos de la conversación con ella y la manera cómo todo sucedió se encuentran funcionarios de la Embajada quienes asistieron por petición mía, temiendo que sucediera una emboscada, y quienes pueden dar confirmar la mala fe de sus intenciones”.

Además, el embajador aclaró que: “la reunión se da por la insistencia de ella”; y que, “debido a la penosa situación en la que se encontraba accedí a recibirla. Sin embargo, lo conocido hoy me confirma que se trató de una emboscada para obtener una grabación ilegal y manipulada”.

¿Qué dicen los audios?

En uno de los audios revelados, Aída Merlano le dice a Armando Benedetti que le envíe un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que le advierte: “A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar (...) y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdieran”.

Estas palabras fueron tomadas como una amenaza por Benedetti, a lo que la excongresista respondió: “Te lo estoy diciendo a ti porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara. Yo no le tengo miedo”. Seguido, Benedetti dice: “y tú crees que yo le voy a decir ‘esa mondá’. Si yo le digo eso, ya se lo dije hoy”.

En otra conversación, se escucha a Benedetti decir que se enteró por sorpresa de la deportación de Aída Merlano y que habría buscado ayudarla en medio de su proceso judicial:

“Si hubiera sabido algo, voy allá y hago un consenso contigo de qué hay que hacer y de qué no hay que hacer, así que a mí también me cogió por sorpresa. Yo estuve el día anterior con el presidente y ya, yo soy la persona que te puede ayudar, ya yo hablé con Laura, ya yo hablé con el presidente, si no pasa nada, dime qué culos quieres que haga”, se escucha decir a Benedetti en el audio revelado.

Benedetti insiste en que no favoreció a Aída Merlano

Sin embargo, en otro aparte de la publicación hecha por el embajador en X, este señaló: “NUNCA hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre actué siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella y de todo esto hay testigos. Con la señora Merlano NO SE HIZO NINGÚN PACTO A CAMBIO DE NADA, ni durante la campaña, ni posteriormente”.