Blessd se defendió de los ataques en su contra por polémica con Mr. Stiven: esto dijo

El cantante pidió que no atacaran más a su novia y aseguró que en ningún momento amenazó al creador de contenido - crédito @rechismes/Instagram

Las más recientes declaraciones del creador de contenido conocido como Mr. Stiven, que aseguró que Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, le había quitado el amor de su novia, se han encargado de encender encendida el 16 de abril de 2024. El influencer fue el encargado de revelar la noticia a través de un video en sus redes sociales.

“Cuando salieron esos rumores que Blessd estaba saliendo con mi ex, yo ya sabía desde antes de que salieran. Me atrevo a decir, gente, que estoy casi 100% seguro que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron”, fue el argumento que entregó Mr. Stiven y que desató una ola de comentarios.

Polémica con Blessd por su ex - crédito stiven.tc/Instagram

Horas más tarde de que se conociera la información revelada por el influenciador, fue el propio Blessd que lanzó una réplica a los pronunciamientos en los que se defendió de los ataques en su contra. Aseguró que a su actual pareja la conoció tiempo después de que hubiera terminado su relación, lo que ha dado de qué hablar en redes.

“A la pelada la conocí después, una pelada buena, una pelada de corazón que me hace feliz, estoy muy contento con ella … No me interesa lo que hizo antes o con quién estuvo, nada de eso me interesa”, expresó inicialmente el artista conocido como el ‘Bendito’.

Ella sería la nueva novia de Blessd, que sostuvo una relación con Mr. Stiven, creador de contenido - crédito @rechismes/Instagram

Posteriormente, no dudó en lanzarle una pulla al creador de contenido que desató el caos con sus comentarios, al afirmar que “gracias a Dios yo sí sé soltar”, e incluso, aprovechó para mencionar a su expareja a quien le deseo “bendiciones”. Incluso, Blessd señaló a modo de ironía, que todo forma parte del proceso de la vida, pues no siempre las relaciones son duraderas, defendiendo a capa y espada a su actual pareja.

“A la gente le cuesta entender eso … Párenla, dejen de estar tirándole hate a una mujer, no hagan eso. Tírenmelo a mi, yo le meto el pecho a la situación, párenla con ella, si quieren síganme diciendo cosas a mí, pero ella no tiene nada que ver y dejen de estar creyéndole a un peladito que nada que ver tampoco”, concluyó el artista.

Qué dijo Blessd sobre las amenazas

El paisa pidió que dejaran de enviarle 'hate' a su actual pareja, pues ella no tiene nada que ver en la pelea - crédito @blessd/Instagram

Por otro lado, el intérprete de temas como Tendencia global y Medallo no dudó en reaccionar a las supuestas amenazas que protagonizó en contra del influencer, afirmando que se trataba de conversaciones del pasado.

“Yo con ese m4ric4 no cruzo palabra desde hace cinco o seis meses y dice que yo lo amenacé, mostrando conversaciones viejas. Siempre era ahí tocando el tema, diciendo ve esto, vamos a hacer tal cosa, ese man como dicen los caleños es una ‘pedorra’ … Tengo una persona que quiero estar con ella, que ni siquiera la vi cuando estaba con vos, nunca, porque siempre llegabas de pegado con Westcol”, agregó el paisa a sus declaraciones.

Cuáles fueron las supuestas amenazas

El creador de contenido salió a hablar sobre la relación que tiene el cantante urbano con exnovia - crédito martin_hn_p/TikTok

Después de que Mr. Stiven confesó lo que ocurrió, el creador de contenido recibió, aparentemente, una amenaza por parte del cantante urbano y su equipo de trabajo, tema que fue desmentido por Blessd. Asimismo, mencionó en repetidas ocasiones que se sintió traicionado por el artista, a pesar de que no eran amigos, sino “parceros”.

“En pocas palabras que si yo hablaba o salía a decir algo que me llegaba a la casa y que me iba a reventar. Yo me llené de rencor y rabia cuando salió a decir eso y fue cuando yo salí a decir que yo tenía la oportunidad de salir a destruir la carrera de un artista”, aseveró el influencer.