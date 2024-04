Jhon Alex Castaño explicó lo que sucedió con empresario en Barcelona: “Van a haber un poco de acciones legales”

El cantante aseguró que no le faltó el respeto al público y que todo se trató de la forma en la que el empresario trató a la familia de su novia - crédito jhonalexcastano/Instagram

El 29 de marzo de 2024, se hizo viral un video en el que un empresario de Barcelona, España, aseguró que el cantante de música popular Jhon Alex Castaño había sido poco profesional en su presentación en el país europeo.

Al respecto, el cantante colombiano, conocido como El rey del chupe, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aclaró lo sucedido, pues comenzó por explicar que es falso que haya cantado con pistas, dado que siempre prepara sus conciertos con secuencias o multitracks.

“No canté con pistas. En ningún evento de los que he hecho en Europa, ni en los que canto en Colombia. Nosotros cantamos con una multitrack, de pronto mucha gente no sepa qué es, pero los que son músicos saben que es un aparato donde se llevan los instrumentos virtuales grabados y se combinan con los que llevamos en vivo”.

Jhon Alex Castaño explicó las razones por las que se presentó con cinco músicos, pues aseguró que, en todas sus presentaciones, cuenta con un bajo, dos percusionistas, dos trompetas y un acordeón, pero para esa gira no pudo viajar el requinto por problemas con su pasaporte.

“En esta ocasión viajé con cinco porque Cristian Torres que es mi requinto no pudo viajar porque tenía el pasaporte que se le vencía en menos de tres meses, entonces lo supimos ya en el aeropuerto y no se pudo viajar”.

Las razones del problema con el empresario

De acuerdo con la información que compartió Jhon Alex Castaño, la raíz del problema no fue su presentación, ni los músicos en tarima, el inconveniente estuvo en unas boletas y el paso de los familiares de la novia del artista a la zona VIP en la que se encontraba.

“El rifirrafe que se armó fue por algo muy sencillo y ustedes me van a entender porque uno por la familia o por los amigos se para duro y más nosotros los colombianos. Nosotros nos encontramos en Barcelona porque el motivo de la viajada de Jenny a esta gira es porque quería ver a su hermano que hacía más de 10 años no lo veía”.

Según Castaño, los familiares de su novia se encontraban en la puerta, y aunque pagaron las boletas para ingresar al concierto, el manejador del cantante los invitó a la parte de artistas, algo que no le gustó al empresario.

“Ellos estaban en la entrada general, Camilo, mi mánager, fue por ellos, los trajo para donde yo estaba y el empresario se enojó, se enojó muy duro, alzó la voz muy duro, que los iba a sacar, entonces si a mí me dicen que van a sacar al hermano de mi novia, a la prima de mi novia que está embarazadita y al esposo, entonces ya nosotros nos vamos a poner malucos”.

El problema escaló hasta el punto en el que el empresario alzó la voz, por lo que Jhon Alex Castaño amenazó con no cantar si no se calmaban los ánimos, pero en medio de la discusión, también se registraron amenazas, por lo que el colombiano tomará medidas legales.

“Van a haber un poco de acciones legales porque por parte del señor empresario, con el cual yo no tengo ni un contrato, porque yo le vendí la fecha fue a otra empresa, tuvimos una amenaza hacia mi mánager Camilo Idárraga donde el hombre expresó en su voz alta, gritando, con testigos que tenemos que de España no salía, pues la verdad uno se siente amenazado porque el hombre grita duro, es grandulón, dice que es alemán, que es el putas de Aguadas”.

Por último, el cantante colombiano le envió un contundente mensaje al empresario, del que aseguró se cree el “putas de Aguadas”: “Noto una persona que le faltó amor en su casa, una persona que no tiene cariño, una persona que no tiene modales, que se siente un rey en su cuadrito, pero quiero decirle que este cantantucho, este pequeñín, que usted le dijo así, va a ser recordado, porque tengo millones de seguidores y muchas canciones por las que me van a recordar”.