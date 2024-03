Tras su actuación con la selección Colombia, gigante de Europa puso los ojos en Luis Díaz

Lucho Díaz fue titular en los dos partidos de la selección Colombia ante España y Rumania - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Paris Saint-Germain (PSG) se prepara para una transición significativa en su plantilla con la anticipada salida de Kylian Mbappé a fines del presente año, que ha decidido no renovar su contrato con el club. En respuesta, el equipo parisino ha puesto en su radar a Luis Díaz, estrella de la selección Colombia y actual jugador del Liverpool, como posible sucesor del francés.

Esta posible adquisición se perfila como un movimiento histórico para el fútbol colombiano, bajo una operación que podría alcanzar los 120 millones de euros, correspondientes a la cláusula de rescisión del extremo.

Luis Díaz sigue en el radar del PSG

Con la confirmación de que Mbappé tomará rumbo hacia el Real Madrid, el PSG busca asegurar un remplazo que mantenga el alto calibre dentro del campo. Aunque nombres como Vinicius Junior y Lamine Yamale han sido mencionados anteriormente, Díaz surge como una opción principal para los dirigentes parisinos.

Esta búsqueda por un sustituto de calidad pone en evidencia la ambición del PSG por competir en el más alto nivel, tanto en la Ligue 1 como en la Champions League. La prensa francesa ha sido enfática en reportar el interés del club en integrar a Díaz a sus filas, lo cual destaca su meteórica ascensión en la élite del fútbol europeo.

Díaz, destacado por su velocidad, habilidad técnica y capacidad en el uno a uno, ha capturado la atención de múltiples clubes en Europa gracias a sus actuaciones con el Liverpool y la selección de su país. Su potencial llegada a París no solo implicaría un hito para el jugador de 27 años, que sería el segundo colombiano en las filas del cuadro francés después de Mario Alberto Yepes.

De acuerdo con la información del portal Vibes Food, el conjunto galo sí tiene en sus planes al guajiro: “¡El PSG sí estaría interesado en Luis Díaz! Sin embargo, la prioridad no es contratar un defensa central y un centrocampista defensivo”.

El mercado de transferencias de verano se presenta como un periodo clave para el futuro inmediato del PSG y de Luis Díaz. El desenlace de esta operación podría reconfigurar el panorama del fútbol europeo, ofreciendo nuevos desafíos tanto para el ex Junior de Barranquilla que desde hace varios meses se viene hablando de su futuro. La afición del fútbol se mantiene expectante ante los movimientos que se concretarán en los próximos meses, atentos a cómo estas transferencias influirán en las dinámicas de poder dentro de las principales ligas.

‘Mane’ Díaz no descartó la opción de que Luis Díaz juegue en un gigante de España

Durante una entrevista Cadena Ser en España, Luis Manuel Díaz abordó temas que van desde el desempeño de Luis Fernando en el Liverpool, su papel en la selección Colombia y sus aspiraciones de liderazgo, destacando su actuación en el histórico partido ante La Roja en Londres.

Mane Díaz expresó con calma y confianza las múltiples habilidades y facetas de su hijo, tanto dentro como fuera del campo. Habló de cómo el ex Junior de Barranquilla, aparte de su éxito en los terrenos de juego, también ha logrado captar la atención y el cariño del público a través de sus carismáticas actividades extradeportivas, como la creación de contenido viral y su emblemática presencia en eventos deportivos.

“Cuando salió del Oporto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente, no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos”.