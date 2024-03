Omar Murillo reveló detalles de sus encuentros íntimos con la cantante Koral Costa

Omar Murillo reveló intimidades de su relación con Koral Costa - crédito @joseluengotop / X

La casa de los famosos Colombia no deja de sorprender a los televidentes y usuarios en redes sociales que diariamente se conectan con las ocurrencias de algunos participantes de la casa estudio.

A pesar de la salida de Nataly Umaña que, a juicio de algunos, era una de las mayores generadoras de rating por su relación con el cantante panameño Miguel Melfi; lo cierto es que el reality ha logrado mantenerse en el cuarto puesto a nivel nacional, según reseñó la firma Kantar Ibope Media.

Así las cosas, el rating en Colombia del lunes 26 de marzo, quedó así:

Gol Caracol amistoso (10,35).

Gol Caracol amistoso (7,16).

Noticias Caracol 7:00 p.m. (7,02).

La Casa de los Famosos (7,00).

Noticias Caracol 12:30 p.m. (6,23).

Karen Sevillano y Omar Murillo hacen parte de los participantes más polémicos de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN y Freepik

Ahora, el reality de famosos tiene otras figuras que tranquilamente generan contenido, como por ejemplo Karen Sevillano, La Segura, Martha Isabel Bolaños u Omar Murillo; este último caracterizado por su espontaneidad, carisma, pero también por sus conflictos con algunos de los participantes de la casa.

En una de sus recientes apariciones estelares, el actor, también conocido como bola 8 por su personaje en Las detectivas y el Víctor, reveló algunos detalles de su intimidad con la cantante Koral Costa, dejando una ola de comentarios en las redes sociales.

En una de sus conversaciones con las participantes Isabella Ornella y La Segura, Murillo dijo lo que más le gusta de su esposa al momento de sostener relaciones íntimas es la lencería roja y el pelo mojado como uno de sus mayores fetiches. Estas declaraciones revelaron el buen momento por el que atraviesan la pareja de esposos que llevan más de 14 años de relación.

Omar Murillo se destapó sobre sus encuentros íntimos con su esposa -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Cabe recordar que, durante su visita a La casa de los famosos Colombia, la cantante vallecaucana hizo saber a los participantes de la casa lo bueno que ha sido su esposo, recalcando que la única parte donde la trata duro es en la cama:

“A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora, que la única manera en la que me trata duro es en la cama, porque ahí es donde me gusta que me trate duro: en la cama (...)”.

Koral Costa visitó La casa de los famosos Colombia y alardeó de su pareja - crédito captura de pantalla redes sociales

Koral Costa no es ajena a las polémicas y, en uno de sus recientes pronunciamientos, dijo lo que para ella deben ser los roles en un hombre y una mujer como pareja.

Costa ‘alborotó el avispero’ cuando dijo que el hombre debe demostrar su mando en el hogar y como pareja, enfatizando en que ha sido testigo de hombres “mantenidos” por sus parejas: “A mí me parece tan terrible un hombre que tenga que vivir de lo que la mujer le da. Un hombre tiene que tener los pantalones bien puestos y decir yo mando”.

Koral Costa no se aguantó y dio su opinión sobre los roles de hombres y mujeres en una relación - crédito @bola8actor/Instagram

Sin pelos en la lengua, la cantante se despachó contra las mujeres que terminan manteniendo a sus parejas: “¿Pero una mujer manteniendo a un hombre? Usted no hace nada ahí, mi amor. Busque un hombre. ¿Ustedes qué creen, que está bien lo que ella está haciendo? Para mí no está bien lo que está haciendo, tenga dignidad, respétese, ámese”.

Koral Costa anunció su nuevo proyecto

Koral Costa poco a poco se ha ido involucrando en el mundo de la actuación. Su primer trabajo actoral lo ejerció en la popular telenovela El man es Germán, donde interpretó un personaje con su mismo nombre y que fue la tercera persona que se involucró en la relación con Jasbleidy, esposa de Bola 8 en la novela.

Con esta inolvidable experiencia a Koral le comenzaron a llegar propuestas actorales, anunciando que una de ellas se materializó, compartiendo la noticia con sus seguidores:

“Dios, ya tengo una propuesta para grabar mi segunda novela, ya saben que mi primera novela fue El man es Germán, en la primera y segunda temporada”.