Las implicaciones del dinero recolectado con la “vaca” para las vías 4G: “El problema es del Estado”

Desde que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aceptó la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de hacer una “Vaca Cívica” para terminar la construcción de las vías 4G en el departamento, se han generado múltiples preguntas sobre esta colecta, principalmente debido a que el presidente Gustavo Petro afirmó que podría ser algo ilegal.

Uno de los puntos sobre el que no ha profundizado es en la contratación, ya que varias personalidades públicas, incluyendo al senador Ariel Ávila, afirmaron el riesgo que podría ser para un contratista recibir el dinero proveniente de la “vaca”.

Es por ello que en Infobae Colombia hablamos con el abogado Jhon Alexander Pinzón Restrepo, que cuenta con más de 12 años de experiencia en derecho procesal y administrativo, sobre la utilidad del dinero recolectado y posibles riesgos.

En primer lugar, Pinzón reafirmó lo expresado por otros juristas al resaltar que no hay ningún tipo de delito en este hecho.

“Realmente en términos generales no hay prohibición legal para hacer la vaca, recordemos que estas son plataformas en su mayoría vigiladas por la Superfinanciera para lo que es la captación del dinero del público, pero no hay ningún problema en utilizar estas plataformas”.

Sobre utilizar este dinero para las obras, el jurista resaltó que no existe ningún inconveniente en usarlo, pero resaltó que antes de ello se debe hacer todo el trámite correspondiente.

“Independiente de la meta o no, el dinero se puede utilizar, para eso se tiene que hacer todo el trámite legal, recordando que los presupuestos se presentan cada año y esos son presentados por el alcalde o el gobernador en este caso y deben ser autorizados para hacer uso, en este caso no es dinero apropiado, que no tiene un capitel dentro del presupuesto, por lo tanto, se debe hacer una apropiación de la Secretaría de Hacienda e irse a aprobación en la asamblea para asignarlo a las obras”.

Respecto a posibles problemas que pudieran tener los contratistas, Pinzón remarcó que al tener que cumpliste con el trámite, la responsabilidad de verificar que la “vaca” no hubiera recibido dinero del narcotráfico es del Estado, resaltando que en ninguno de estos contratos el efectivo va de manera directa a las empresas que realizan la labor.

“En términos generales los contratistas no se exponen a nada, porque de ellos no depende la asignación del recurso, los dineros se deben pagar ya sea con dinero público o privado, pero como esos recursos no van directamente al contratista, sino antes al Estado, realmente el problema es para el Estado de identificar que no esté infiltrado por el narcotráfico”.

Por último, el abogado remarcó que en caso de que se pudiera hablar de captación pasiva en estos momentos, un ejemplo de que no hay delito es que no se inició ningún proceso legal en contra de Gustavo Bolívar durante el Paro Nacional.

“No hay ningún tipo de delito, el Gobierno nacional ha intentado enviar un mensaje de que el gobernador está incurriendo en captación pasiva de dinero, pero no es cierto, es atípica la conducta, el expediente si existe en la Fiscalía se archivará. Pensar en que hay captación, es recordar la vaki que se hizo para la primera línea por Gustavo Bolívar cuando invitó a donar, es la misma circunstancia”.

Respecto al destino que tendrá el dinero que sea recolectado en la “Vaca Cívica” desde la Gobernación de Antioquia se reveló que estos recursos serán destinados a la culminación de las vías 4G, las cuales incluyen el Proyecto Túnel del Toyo y Conexiones Viales en Antioquia, Conexión Bolombolo, conexión Primavera, conexión a Puerto Antioquia, y conexión Subregión Occidente-Embalses-Norte.