Deportivo Pasto vs Once Caldas por Primera A el 30 marzo en el Estadio Departamental Libertad: todos los detalles de la previa

Deportivo Pasto recibe este sábado a Once Caldas en un duelo de Primera A disputado en el Estadio Departamental Libertad.

Once Caldas derrotó 1-0 a Alianza en casa en su último partido de Primera A, su quinta victoria consecutiva, lo que lo deja en el cuarto lugar con 24 puntos en 13 partidos. Está a dos puntos del primer clasificado, Deportes Tolima.

El Deportivo Pasto marcha 19º con 11 puntos en 13 partidos. Pasto perdió su último partido de Primera A 1-0 en el Estadio Atanasio Girardot contra Atlético Nacional, rompiendo una racha de tres partidos invictos (victorias 2 empates 1 derrotas 0).

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Primera A, Pasto se impuso por 1-0 en el Estadio Departamental Libertad la temporada pasada. Daniel Moreno marcó el único gol del Deportivo Pasto en el minuto 20 desde el punto penal.

Últimamente, el Pasto mantiene un historial reciente positivo contro, con tres victorias consecutivas, desde agosto de 2022. Deportivo Pasto superó a Once Caldas por 4-0 durante su racha de victorias.

Dayro Moreno ha sido la principal amenaza ofensiva del Once Caldas, marcando en ocho ocasiones, incluidos tres goles en la apertura del marcador. El delantero está empatado como máximo goleador de la liga en 2024.

El trío formado por Diego Chávez, Israel Alba y Kevin Londoño ha proporcionado momentos destacados al Pasto esta temporada. Chávez y Alba son los máximos goleadores del equipo con dos goles, seguidos por Londoño con uno.

El anfitrión, Pasto, ha cosechado esta temporada dos victorias, un empate y cuatro derrotas en siete partidos de Primera A disputados en el Estadio Departamental Libertad. En partidos de liga disputados fuera de casa esta temporada, el Once Caldas suma tres victorias, dos empates y dos derrotas. El Once Caldas lleva una racha de tres victorias consecutivas fuera de casa. La última vez que no pudo ganar como visitante fue el 18 de febrero contra Jaguares de Córdoba.

En sus últimos seis partidos de liga, Pasto ha ganado dos, empatado uno y perdido tres. Once Caldas, por su parte, ha ganado cinco y perdido uno de los últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 23

Empates: 10

Perdidos: 15