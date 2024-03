En video: el tierno momento en que nutrias nadan en el río Cali

Nutrias de río se dieron un chapuzón en el río Cali - crédito Laura Rojas / Tiktok

El viernes 22 de marzo las altas temperaturas provocaron que un grupo de nutrias de río de dieran un chapuzón en pleno Río Cali. El tierno momento quedó captado en videos de ciudadanos que quedaron impresionados con lo que estaban viendo.

En los videos divulgados se puede observar cómo las nutrias nadan, comparten entre ellas, sin percatarse que los ciudadanos curiosos se ubicaron a las orillas del río a grabarlas y fotografiarlas.

“Nutrias en el río aquí en el bulevar vea mi gente. Qué belleza. Nutrias tan lindas están comiendo pescados”, fueron las palabras de una ciudadana que paró a apreciar esta especie de nutria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En efecto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, especialmente destacando que la presencia de estos animales indicaría el óptimo estado del este río emblemático.

Las nutrias comieron peces del río Cali - crédito Getty Images

“Pero acaban con todos los peces, los pocos que quedan y que limpian un poco el agua por si no lo sabían, después se vuelven una plaga porque no hay quien las controle”; “señas de que el río no está tan contaminado”; “son hermosas, pero me da miedo que al estar tan cerca de las personas las maten”; “que pecado los animalitos nadando en esas aguas negras”; “Que hermosas !!. Por favor ojalá las dejen tranquilas y en paz. Necesitamos más de animalitos así para verlos..... Cuidemos las entre todos”; “la importancia de cuidar los ríos (sic)”; fueron algunos comentarios compartidos por los usuarios.

La nutria de río ha nadado en el río Cali en otras ocasiones - crédito Getty Images

No sería la primera vez en que la nutria de río se aposenta en las orilla del río Cali, debido a que en septiembre de 2023, ocurrió el acontecimiento similar.

Es importante destacar que las nutrias de río suelen aparecer en algunas zonas del río Pance y sus alrededores, el ecoparque Lago de las Garzas y en el Parque Ambiental Corazón de Pance.

Recuperaron 8 metros cúbicos de residuos fueron evacuados del río Cali

En una iniciativa liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en Cali, se llevaron a cabo operativos de limpieza en puntos críticos de la ciudad, eliminando ocho metros cúbicos de residuos y escombros en la ribera del río Cali. La actividad, realizada el 21 de marzo, hace parte del proyecto ‘Volvamos a mi Cali Bella’, dirigido a embellecer y mantener áreas importantes para el turismo y la comunidad local.

Este esfuerzo de limpieza, específicamente efectuado en la avenida 2N con calle 8, cerca del Puente de la Cervecería, no solo pretende revivir la belleza natural y urbana de Cali, sino también concientizar y colaborar con sectores vulnerables de la población, como personas en situación de calle, quienes participaron activamente tras sesiones de sensibilización. La Secretaría de Bienestar Social Distrital y PromoCali, empresa encargada del aseo, acompañaron la iniciativa.

Alcaldía de Cali lideró labores de limpieza del río Cali - crédito Alcaldía de Cali

La colaboración de la comunidad y especialmente de personas en condición de calle fue destacada por Camilo Murcia, director de la Uaesp, y Lorena Porras, funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social. Ambos subrayaron la importancia del compromiso ciudadano en la preservación del entorno y cómo este tipo de actividades refuerzan la responsabilidad compartida. Además, resaltaron el impacto positivo de la estrategia en mejorar el bienestar social y la imagen de la ciudad.

“Resulta fundamental contar con el apoyo de todos los caleños. Por ejemplo, el jueves trabajamos de la mano con los habitantes en condición de calle, luego de la sensibilización que recibieron por parte de los equipos de Bienestar Social y de nuestra Unidad Administrativa Especial”, indicó Camilo Murcia, director de la Uaesp.

Fueron 8 metros cúbicos de residuos evacuados del río Cali - crédito Alcaldía de Cali

Esta actividad se suma a un esfuerzo más amplio de la Uaesp y sus aliados, que durante el año 2024 han llevado a cabo 60 jornadas de recuperación en diversas comunas de Cali, logrando la recolección de más de 92.000 metros cúbicos de residuos.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial