Patrulla de la Policía que omitió un pare y que además estaba en contravía atropelló a un motociclista que murió en Bogotá

Patrulla de la Policía atropelló y mató a un motociclista en Bogotá - crédito pantallazo cámara de seguridad

Un trágico accidente en el barrio 20 de Julio de Bogotá resultó con la muerte de Germán Beltrán, un padre de familia y trabajador de la construcción, después de que una patrulla de la Policía ignorara una señal de pare y colisionara contra la moto en la que viajaba la víctima junto a su acompañante, quien sufrió heridas graves.

Este incidente, registrado el sábado 16 de marzo, quedó grabado en cámaras de seguridad, y evidencia el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los oficiales involucrados.

La revelación de estas imágenes causó indignación en la localidad, ya que puso nuevamente en tela de juicio el cumplimiento de las leyes de tránsito por parte de las autoridades encargadas de hacerlas valer.

Los familiares de la víctima demandaron por un proceso justo y sanciones para los responsables de esta fatalidad. Según la familia de Beltrán en declaraciones a Blu Radio, el suceso no solo representa una pérdida irreparable sino también una muestra de negligencia institucional, destacando la exigencia de justicia y respeto a las señales de tránsito.

“En verdad necesitamos justicia, justicia porque es una institución de la Policía que son los que más deben de respetar las señales de tránsito”, dijo uno de los familiares de la persona fallecida.

Grave accidente en Bogotá que involucró a una patrulla de la Policía dejó un muerto y un herido - crédito redes sociales

“El iba prácticamente llegando a su casa y fue cuando pasan por esta carrera, y allí son colisionados por una patrulla de la Policía”, dijo Diego Beltrán, hijo de la persona fallecida a Noticias Caracol.

“Pasan dos, primero pasa una moto de la Policía infringiendo el pare y luego pasa la patrulla, además estaban transitando en contravía, este cruce que no se puede hacer”, agregó el hijo de la víctima.

Así mismo, los familiares de la víctima aseguraron que la institución hasta el momento no se ha pronunciado por este hecho. “No se han comunicado, no sabemos quién es el patrullero que iba manejando ese día, no sabemos si está activo, si está inactivo, no sabemos prácticamente nada, ni siquiera nos han llamado como para darnos las condolencias”, afirmó Diego Beltrán.

Otra de las irregularidades que se presentó en este hecho fue la pérdida de los documentos de la víctima, esta situación fue denunciada por los familiares de “La cédula de mi suegro se perdió. La agente de tránsito que recibió el caso efectivamente toma las fotos de la cédula de mi suegro porque cuando mi esposo llega al hospital le muestran la cédula de mi suegro en fotos era porque el agente fue quien los tomó, pero cuando se le pide la cédula allí en la clínica, ella dice que no, que ya se la entregó alguien y que ya se la entregó alguien y que ya se la entregó alguien, pero la cédula nunca apareció”, añadió el familiar.

Y agregó que: “Hay videos, ya están recopilados, donde se muestra perfectamente ahí un pare, también hay un contravía, que es como muy pequeño acá en este sector”.

Los familiares de Germán Beltrán reclaman que las autoridades también respeten las normas de tránsito en la ciudad - crédito Colprensa

La conmoción por este evento se agravó con las circunstancias posteriores al accidente. La esposa de Beltrán denunció ante los medios que, además de enfrentar el dolor por la pérdida, se enfrentan a irregularidades en el tratamiento del caso, como la desaparición de documentos personales importantes y el traslado de la víctima a un centro médico lejano pese a la disponibilidad de opciones más cercanas y posiblemente más adecuadas para salvar su vida. Estas denuncias ponen de relieve fallos en el sistema que requieren atención inmediata.

“El accidente, como te digo, fue en el portal del 20 de Julio y a mi suegro lo trasladan a la clínica Santa Juliana, cuando alrededor hay más hospitales, mucho más cercanos, donde seguramente lo hubieran podido atender”, dijo la persona que pidió no ser revelada su identidad.

La familia de la persona fallecida en estos hechos denunció que los agentes de tránsito se llevaron el documento de Germán Beltrán - crédito Colprensa

Este doloroso incidente abrió un debate en la comunidad sobre la seguridad vial y la responsabilidad de las fuerzas del orden en la preservación de la misma. Se espera que las investigaciones pertinentes aclaren las circunstancias del accidente y se tomen las medidas adecuadas para evitar que sucesos similares ocurran en el futuro.

Germán Beltrán, que falleció en este accidente, fue sepultada el jueves 23 de marzo, mientras su familia hizo un llamado para que se esclarezcan las causas del siniestro y se haga justicia.