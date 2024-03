La cruda confesión de Néstor Lorenzo para no llamar a jugadores de la Liga BetPlay a la selección Colombia

Frente a España, la selección Colombia se jugará invicto de 19 fechas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El viernes 22 de marzo, la selección Colombia, desde las 3:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión del Gol Caracol y Canal RCN, tendrá una prueba de fuego ante su similar de España en el London Stadium, ubicado en la capital inglesa.

Frente a los ibéricos, Néstor Lorenzo expondrá un invicto de 19 partidos con la Tricolor, que tuvo un destacado 2023, cerrando en la tercera posición en las eliminatorias rumbo a la copa del mundo de 2026, que tendrá lugar Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para los encuentros correspondientes a la fecha FIFA, el argentino citó a 26 futbolistas; sin embargo, la convocatoria dejó un sabor amargo entre los hinchas por la ausencia de varios jugadores como Miguel Ángel Borja, de gran momento en River Plate.

Por otro lado, también hay cierto malestar en la prensa por la poca presencia de jugadores de la Liga BetPlay Dimayor, dado que solo fueron tenidos en cuenta Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, este último fue incluido en la lista tras la lesión de Cristian Borja del SC Braga.

El estratega del combinado cafetero fue consultado sobre las pocas oportunidades que tienen los futbolistas de la liga local en la selección Colombia.

“Hay muchos jugadores de mucho futuro, pero también la liga colombiana nos tenemos que preguntar en qué nivel está en el sentido de competencia. Hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana, en Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de una liga”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Y agregó: “Nosotros vemos todo, vamos a todas las canchas. Después de proyectar un jugador a una selección nacional tiene que dar un poquito más, ser un jugador destacado (…) respetamos mucho porque hay mucho talento en Colombia”.

La razón del no llamado de Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja tiene 11 goles en igual número de partidos con River Plate - crédito @riverplate/Instagram

El nacido en Tierralta (Córdoba) vive su mejor momento con River Plate, al que arribó a mediados de 2022 procedente del Junior de Barranquilla, que recibió una cifra cercana a los siete millones de dólares por el delantero.

Sin embargo, casi dos años después el jugador colombiano logró hacerse un lugar en el 11 inicial de Martín Demichelis, que le dio confianza a Miguel Borja, que le ha respondido con 11 goles en igual número de partidos.

No obstante, su destacada campaña con la Banda Cruzada no fue un factor suficiente para que el Colibrí recibiera el llamado a la selección Colombia. La última convocatoria de goleador de River a la Tricolor fue para las eliminatorias a Qatar 2022.

Lorenzo fue claro con la situación del jugador: “No es bueno hablar de los que no están convocados. A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en selección para saber si está o no, lo quiero, lo admiro. El número es limitado y sentí que había que ser coherente con el proceso y que todavía no hemos podido ver lo suficiente y que han hecho méritos en otros lados”.

Y añadió: “Siempre hay inconformismo con los citados, yo trato de ser lo más justo posible, me puedo equivocar, pero ninguno está vetado, ninguno está fuera. Hay muchos jóvenes con mérito en ligas importantes, tratamos de ser coherentes con eso y trataremos de darle minutos para saber para qué están”.

En cuanto a los rivales dijo: “La exigencia va a ser máxima, vamos a enfrentar a un campeón del mundo, ocho partidos invicto, ganando, que tiene un estilo que todos reconocemos. Y otro rival que compite bien en Europa. La exigencia es máxima y nos dará la pauta de cómo estamos haciendo las cosas”.