Cierres viales por Festival Estéreo Picnic inician el miércoles 20 de marzo: estas son las rutas alternas

La Secretaría de Movilidad anunció que dichos cierres irán desde el miércoles a las 2:00 p.m. y hasta el lunes a las 5:00 a.m. - crédito

Por primera vez, este 2024, el Parque Simón Bolívar será sede del Festival Estéreo Picnic, el evento musical más importante del año en Colombia que está al nivel de otros espectáculos como Coachella, en California, y Lollapalooza en Brasil, Chile y Argentina.

Se estima que 80.000 espectadores se reunirán los días 21, 22, 23 y 24 de marzo para ver la puesta en escena de artistas como Feid, Sam Smith, Blink-182, Hozier y Paramore.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por este motivo, la Secretaría de Movilidad anunció cierres viales ininterrumpidos desde el miércoles 20 de marzo, a las 2:00 de la tarde, y hasta el lunes 25, a las 5:00 de la mañana, en las siguientes vías:

Carrera 60 en sus dos calzadas, entre la calle 53 y la calle 63.

Calle 63 en su costado sur, sentido occidente-oriente, entre la carrera 60 y la carrera 68.

La Secretaría de Movilidad anunció que dichos cierres irán desde el miércoles a las 2:00 p.m. y hasta el lunes a las 5:00 a.m. - crédito

Sin embargo, pensando en aquellos que viven o necesiten desplazarse por el sector, pero no asistirán al festival, la Secretaría realizó un instructivo con vías alternas: la avenida calle 26, la avenida carrera 68, la calle 63 sentido oriente - occidente, la calle 53 y la avenida carrera 50.

De acuerdo con el jefe seccional de la Policía de tránsito, el coronel Wilson Barrios, estas servirán para evitar el tráfico generado por los buses y vehículo particulares que, de manera constante, estén dejando y recogiendo a asistentes del evento.

“Vamos a tener unos sierres aledaños al parque Simón Bolívar, por tal motivo la recomendación que se les da a los ciudadanos que van a asistir a este evento es tomar avenidas alternas, como son la calle 68, la calle 26 e, igualmente, la NQS con el fin de mantener” un flujo constante en ese sector, comentó, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

La Secretaría de Movilidad anunció que dichos cierres irán desde el miércoles a las 2:00 p.m. y hasta el lunes a las 5:00 a.m. - crédito

Como siempre, su llamado es a utilizar transporte público, pues no serán habilitados parqueaderos adicionales en la zona: “Otra de las recomendaciones que se les da a todos los ciudadanos es no llevar su vehículo particular a este evento. Vamos a tener controles en los diferentes corredores viales cercanos a este, verificando que el espacio público no se vea alterado por vehículos que sean dejados en estado de abandono e, igualmente, se tienen habilitadas las rutas de Sitp y otros servicios públicos con el fin de garantizar que puedan llegar a este punto”.

Transmilenio, por ejemplo, habilitó cuatro rutas provisionales para movilizar a los asistentes al venteo.

“Tenemos dos tipos de alternativas: la primera es nuestra operación habitual hasta las 11:00 de la noche de rutas zonales y troncales que se encuentran en las inmediaciones del Parque Simón Bolívar. Una segunda alternativa que son rutas especiales, zonales, que van desde las 11:00 de la noche y hasta las 4:00 de la mañana con destino Aguas, Multiplaza (en la avenida Boyacá con calle 19) y Unicentro”, explicó al medio citado la gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.

La Secretaría de Movilidad anunció que dichos cierres irán desde el miércoles a las 2:00 p.m. y hasta el lunes a las 5:00 a.m. - crédito

1. Parque Simón Bolívar, Av 68, CL 100, Cra 15, llegada a Unicentro

-Paradas en: C.C. Metrópolis, C.C. Floresta, C.C. Iserra, Olímpica CL100 y C.C. Unicentro.

2.Parque Simón Bolívar, CL 63 hacia el oriente, Avenida NQS y Cr 28 al sur, CL 26, llegada al sector Aguas

-Paradas en: Parque de los Novios, Estadio El Campín, Cr 28 con CL 32 - Concejo de Bogotá, Carrera 3 Aguas.

3.Parque Simón Bolívar, Carrera 50, Av. Esperanza, Av. Boyacá al sur, llegada al C.C. Multiplaza (Av. Boyacá con Calle 13)

-Paradas en: Gran Estación Esfera, Maloka, Tres Elefantes, C.C. Multiplaza.

Y, finalmente, Jhon Gonzáles, subsecretario de gestión para la Movilidad en Bogotá, explicó las medidas adicionales que la ciudad, por disposición del alcalde y la Secretaría Claudia Díaz, serán adoptadas para el correcto desarrollo del FEP 2024.

“Bogotá se viste modo festival, la Secretaría (de Movilidad) se pone modo festival y, por tano, tendremos más de 113 personas dirigidas desde nuestro centro de gestión del tráfico, dispuestas a movilizar a las personas en el Festival Estéreo Picnic. Vamos a tener unos cierres específicos y unos planes de desvío que van a permitir los accesos al Festival y los accesos a las viviendas de los diferentes barrios alrededor del Festival. Pero recuerden usar nuestras zonas de parqueo pago, recuerden usar nuestro sistema de transporte público que, también estará en modo festival. Nuestros cierres van desde hoy (20 de marzo) y hasta el lunes (25 de marzo) a las 5:00 de la mañana”, concluyó el funcionario.