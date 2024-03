Festival Estéreo Picnic: así llegan los artistas emergentes a Un Mundo Distinto

Cinco artistas emergentes (cuatro nacionales y una internacional) hablaron con Infobae Colombia sobre sus expectativas y situación actual de sus proyectos musicales - crédito Colprensa

En 14 años de existencia, el Festival Estéreo Picnic se ha definido en buena medida por el impacto de los artistas que aparecen más arriba en el cartel. Conforme estos iban dejando presentaciones más y más memorables, el evento fue creciendo y pasando de los dos escenarios que tuvo en sus primeros años, a los cuatro de la actualidad –a los que se suman las carpas de DJs con una programación paralela–.

Pero si algo define igualmente la dinámica de los festivales, es la posibilidad de entrar en contacto con nuevas figuras, nuevas propuestas musicales que tienen la oportunidad de subirse a la tarima de un festival de este calibre y tener contacto con un nuevo público. Previo al inicio de las presentaciones el 21 de marzo en el parque Simón Bolívar, Infobae Colombia entrevistó cinco agrupaciones que entran en dicha categoría: cuatro nacionales, y una de Venezuela. Todos ellos hablaron sobre su estilo musical, su preparación previa a los conciertos y hasta lo que pueden esperar de ellos en escena.

William Ospina es el cantante y líder de la agrupación Matar Fuma, un proyecto que no teme ser desafiante en sus formas o apelar a una estructura más tradicional, según lo demande la situación. Pero más allá de etiquetas para definir su repertorio, él es firme en su postura: “Yo hago pop, pero un pop distinto”.

En ese sentido, se refirió a la gran diferencia entre los dos discos publicados hasta la fecha, Volverá (2019) y No Es Tan Simple (2023). Mientras que el primero no tenía voluntad de sacarlo, pero lo terminó haciendo “porque a la gente le gustó”, en el segundo “me enfoqué en que fuera más pegajoso, pero el sonido y guitarra de voz de cantautor lo quise mantener”, según contó.

En términos de evolución definió igualmente su presente Irene López, que se presenta en vivo bajo el nombre artístico de Irepelusa. Considerada como una de las figuras emergentes del género urbano en Latinoamérica, es venezolana y se radicó en Colombia desde hace un año. Pero mostró sus reservas con la etiqueta del urbano con la que la han proyectado en medios de comunicación. “Mi música es lo alternativo para no ser urbano, y lo urbano para no ser alternativa. No entro en nada, a mi parecer”, expresó.

Su más reciente sencillo Los Domingos La Paso Solita –el tercero del que será su segundo álbum de estudio– habla, precisamente, de lo complejo que fue para ella mudarse a Bogotá. “Habla de toda esa sensación que me ha traído el emigrar. Ya voy para el año aquí y haber dejado mi casa para buscar nuevas oportunidades, al principio le cuesta a uno adaptarse, pero Bogotá me ha recibido muy lindo y me encanta que este álbum está inspirado en ella”.

La cantante venezolana Irepelusa se presentará el viernes 22 de marzo a partir de las $:15 p. m. en el escenario Adidas - crédito @tovywavy/Instagram

Frente al sonido mostrado en su debut Un Koala En Una Palmera de 2022 y el álbum en el que está trabajando actualmente, expresó que mientras en el primero estaba buscando un sonido, en el actual “por así decirlo, me bajé de la palmera, me adentré a la ciudad, me fui a la universidad, probé las drogas (risas). Es una Irepelusa más madura, que rompe la cuarta pared”, afirmó.

Para otros los cambios fueron motivados –al menos en parte– por la pandemia de covid-19. Ese es el caso Mala Bengala, agrupación encabezada por el cantante y compositor Daniel Montes, que publicó su larga duración Un Rayo Rompe El Cielo el pasado 29 de febrero. Inspirado en estilos como el synthpop y la new wave, recopila temas que se lanzaron antes de la pandemia de covid-19 y otros que se pusieron durante y después. Aunque el proyecto pasó por varios cambios de formación desde sus inicios en 2016, Montes aseguró que “se ha robustecido un poco más el sonido de la banda” con la formación actual.

Por su parte, el bajista Jefferson Leon habló de la complejidad de idear un setlist para Estéreo Picnic. “Para uno pensarse cada lista de temas, hay que pensar en la distribución, porque saltamos entre uno y tres teclados. No solo va en función de la canción que sirve para el mood que queremos, sino para cómo está preparado técnicamente cada músico para saltar de un sonido a otro. Me parece un reto chévere de esta banda”, manifestó.

Matar Fuma se presentará el viernes 22 de marzo a las 5:00 p. m. en el escenario CeraVe. Volcán lo hará el domingo 24 a partir de las 5:00 p. m. en el escenario Johnnie Walker - crédito @jpocampo20 y @volcancontilde/Instagram

Rodrigo Canal es el baterista de la agrupación antioqueña Volcán. Con tres discos en su haber, se han situado como una de las propuestas a seguir en el rock alternativo nacional, siempre preocupados por sumar nuevos elementos a su sonido con cada lanzamiento. De hecho, el cuarteto evolucionó de un esfuerzo solista del cantante y guitarrista David Ospina –más conocido como Gary– hasta convertirse en un esfuerzo colectivo durante la grabación de Ceros y Unos, su tercer álbum que se publicará en mayo.

Un singular detalle del grupo, tal y como reveló Rodrigo, es que en vez de usar ropa a la moda se inclinaron por usar overoles en escena. “Cuando decidimos hacerlo dijimos ‘vamos a camellar, entonces pongámonos ropa de camello’”, explicó entre risas.

Otros que están en vías de publicar nuevo álbum son los BUHA 2030, que debutan en Estéreo Picnic luego de ir conquistando poco a poco público en Colombia y hasta en el extranjero, gracias al impacto de su debut Amoral Inmortal, publicado en 2022.

La vocalista Gabriela Ponce definió la propuesta del grupo nariñense como “estético anarquista”, en lo que se basa para indicar que para ellos no se trata de una cuestión de pararse en escena y lucir bien. “Desde el sonido a veces también se juega inclusive con incomodar a la audiencia”, expresó. Eso sí, se mostró confiada en que el público del Estéreo Picnic “estará preparado” para lo que tienen para ofrecer en vivo.

BUHA 2030 y Mala Bengala se presentarán el jueves 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic. Los primeros lo harán en el escenario CeraVe a las 5:15 p. m., y los segundos a las 6:00 p. m. en el escenario Colsubsidio - crédito @whitelight.____ y @malabengala /Instagram

