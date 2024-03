Laura Pausini en Colombia: este sería el setlist con el que la artista italiana se presentará en el Movistar Arena de Bogotá

Laura Pausini se presentará el domingo 10 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Laura International System for Artists, Assets and Creative (ISAAC)

Laura Pausini regresa a Colombia para celebrar sus 30 años de carrera musical. La cantautora italiana se presentará el domingo 10 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, en una noche que promete ser inolvidable para todos sus seguidores.

La intérprete de himnos del pop en español como En cambio no, Se fue, Amores extraños, Víveme y La soledad, arrancó su gira desde finales de 2023 en Europa, en un tour con el que se propuso revivir los mejores éxitos de su carrera y promocionar su más reciente álbum llamado Almas Paralelas.

A Latinoamérica, Pausini llegó el 23 de febrero de 2024 para dar inicio a la segunda parte de su gira en Chile, luego se presentó en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Posterior a su show en Colombia, la cantante finalizará su recorrido por el continente con dos conciertos en México.

La cantante plasmó en su último disco lo que ha marcado su vida en los últimos años, tras pasar la etapa en la que muchos la conocieron cantándole a la melancolía y el desamor. Almas Paralelas alberga sencillos que hablan de vidas que no se cruzan, pero comparten un mismo camino, de la esperanza en un amor duradero, los buenos inicios y el deseo de paz.

En su más reciente álbum, Laura Pausini quiso contar las historias de 16 personas reales que viven vidas paralelas en medio de un mundo con guerra y odio - crédito Laura Pusini/Instagram

“Compartimos los mismos caminos, pero todos somos almas con ideas, sueños y deseos diferentes. ¿Por qué somos incapaces de amarnos? Quería contar 16 historias (18 en la versión deluxe) de 16 personas reales que viven vidas paralelas e intentan respetarse y no odiarse. El mundo que soñé. (CIT) Aquel en el que me despierto cada mañana y no oigo hablar de guerra, acoso o violencia. Aquel en el que observo desde arriba a personas que viven sus vidas en paz en las calles del mundo. ALMAS PARALELAS es vuestro. Tratadlo como a una flor”, escribió la italiana en redes.

Este sería el posible setlist de Laura Pausini en Bogotá

El primer paso a la luna Durar Un buen inicio Todas las veces/Verdades a medias/Yo canto/Emergencia de amor Así celeste/Nuestro amor de cada día/Frente a nosotros Escucha atento Entre tú y mil mares Como si no nos hubiéramos amado Primavera anticipada Caja Volveré junto a ti Quiero decirte que te amo Nadia ha dicho/Laso derecho del corazón/Jamás abandoné/En ausencia de ti Bienvenido Similares Las cosas que vives Yo sí Vívema Hermana tierra Cero En cambio no Inolvidable Amores extraños La soledad Se fue

Tras el show en el Movistar Arena de Bogotá, Laura Pausini culminará su gira mundial con dos conciertos en México - crédito Laura Pusini/Instagram

Así las cosas, la artista italiana presentará cerca de 25 canciones de los álbumes más icónicos y recordados durante sus 30 años de carrera musical, entre los que se destacan: su primer álbum lanzado en 1993 Laura Pausini, Entre tú y mil mares en 2000, Primavera anticipada en 2008 y su más reciente disco Almas Paralelas, lanzado el 27 de octubre de 2023.

Además, el concierto en Bogotá tendrá un momento especial para sus seguidores: se proyectará un recuento de los logros más representativos de Laura Pausini, desde el momento en que se hizo mundialmente reconocida tras ganar el Festival de San Remo en Italia, hasta su nominación como Person of de Year (Persona del Año 2023) en los Latin Grammy.

Karol G entregó el premio a la Persona del Año a Laura Pausini en la entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, España, el jueves 16 de noviembre de 2023 - credito José Bretón/Invision/AP

Cabe recordar que la cantante italiana es la tercera mujer en 24 años que consigue este galardón y la primera cuya lengua materna no es español. Fue galardonada con este reconocimiento, después de Gloria Stefan y Shakira. “Me siento la persona más afortunada del mundo, la italiana más orgullosa de ser latina”, expresó Laura Pausini en rueda de prensa de los Latin Grammy 2023.

“Es muy interesante cómo en los últimos años muchas mujeres latinas, como Rosalía o Karol G han sido reconocidas internacionalmente con su música en español. Cuando yo empecé en los noventa no había redes sociales y todo era diferente, pero creo que ahora es un buen momento para expandir el talento femenino”, concluyó la artista.