Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte

Luz Cristina López Trejos se posesionó como nueva ministra del deporte - crédito @mindeportecol/Instagram

El primer mandatario le dio la bienvenida a Luz Cristina López Trejos, nueva ministra del Deporte y llega para aportar toda su experiencia en algunas entidades como el Comité Paralímpico, además, de ser docente en la Universidad Libre y la Universidad Sergio Arboleda.

Te puede interesar: Presidente del DIM culpó a Petro de no poder vender el club a inversionistas extranjeros: “Se fueron corriendo apenas se posesionó”

La llegada de López Trejos se da luego del escándalo que se presentó debido a la pérdida de los Juegos Panamericanos que iban a realizarse en Barranquilla en 2027. Dicha situación derivó en la salida de Astrid Rodríguez, que anteriormente había tomado la vacante que dejó la expesista María Isabel Urrutia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Gustavo Petro volvió arremeter contra Panam Sports

El primer mandatario le dio la bienvenida a la nueva ministra del deporte - crédito @mindeportecol/Instagram

Durante su discurso en la posesión de la nueva ministra del Deporte, Gustavo Petro, aprovechó para mandarle un mensaje a sus críticos que han cuestionado la labor de las anteriores jefes de cartera.

Te puede interesar: Caterine Ibargüen, Nairo Quintana y hasta Faustino Asprilla: más de 20 figuras firmaron carta a Gustavo Petro por crisis en el deporte

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera ministra. El objetivo programático siempre ha sido el mismo (…) hay gente que ha criticado en lo que se ha convertido el Ministerio (…) el deporte viene pesando más los ladrillos que educación, eso tiene un sentido entre más ladrillos, se contrate más corrupción”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Y agregó: “Creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad. Cuando hay esas prioridades y lo acabamos de ver en los Juegos Panamericanos, la prioridad es construir, no es como nuestros deportistas van a llegar a competir (…) se piensa es en las obras cuántos millones de dólares, pero 800 millones en unas obras de ese evento puede ser una gran equivocación del país”.

Te puede interesar: A pesar del escándalo de los carrotanques, la UNGRD confirmó continuidad del director Olmedo López

El presidente de la República aseguró que estaban en los tiempos pactados para cancelar el dinero acordado con Panam Sports, y señaló que todo se trató de una “viveza” por parte de la entidad para dejar a La Arenosa sin los juegos que podrían disputarse en Lima o Asunción.

“A ellos (Panam Sports) les urge mucho el dinero, millones de dólares que se les trasladan (…) hay que pagarles pasajes para que vengan con un o una acompañante en hoteles de cinco estrellas, en mi opinión eso no es el deporte, eso es un negocio, pero no voy a criticar el tema”.

Acto seguido, Petro remarcó la labor que tiene su Gobierno con el Ministerio del Deporte, que más allá de construir nuevos escenarios deportivos para los atletas, su función debe enfocarse más en lo educativo: “Más educación significa que en todos los colegios públicos de Colombia se entrene educación física porque es un determinante para salud”.

Así mismo, el primer mandatario le delegó a Luz Cristina López “recuperar la educación física”, ya que según él, en la mayoría de colegios del país, los estudiantes han perdido este derecho, sobre todo aquellos que hacen parte de las instituciones educativas municipales que no cuentan con los recursos suficientes.

“Habrá mucha presión por hacer estructuras enormes de acero y ladrillo, porque detrás de esa presión no va sino la intensión de la corrupción, pero esas presiones hay que resistirla para que fluya la educación en los colegios de los públicos”.

Además de posesionar a Luz Cristina López como nueva Ministra del Deporte, Gustavo Petro le dio la bienvenida a Gustavo Bolívar, que será el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, mientras que Paula Robledo estará al frente de Secretaria Jurídica de Presidencia.