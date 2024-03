Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo asistieron al consejo de ministros sin estar posesionados

Carlos Carillo y Gustavo Bolívar, dos de los precandidatos del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá son ahora cabezas de dependencias del Gobierno nacional - crédito X

Este martes 5 de marzo, está programada la toma de posesión de tres figuras políticas del petrismo en distintos cargos del Gobierno: el exsenador Gustavo Bolívar asumirá la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), mientras que su colega exsenador Alexánder López ocupará el cargo de director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Asimismo, el exconcejal Carlos Carrillo se hará cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Te puede interesar: Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social: estas son las funciones que tendrá que desempeñar el excongresista sin experiencia alguna

Aunque la toma de posesión formal está pendiente, el pasado lunes 4 de marzo, tanto Bolívar como Carrillo participaron como invitados en el consejo de ministros. Luego de la reunión, ambos dieron declaraciones sobre sus expectativas y enfoques en sus próximos roles como líderes de las diferentes dependencias de la nación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Gustavo Bolívar será el nuevo director del DPS, que reemplazará a Laura Sarabia - crédito Colprensa

Gustavo Bolívar, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, destacó la importancia de su participación en el Gobierno, señalando que el presidente ha convocado a lo que él describe como “Petristas purasangre” a colaborar. Desde la Casa de Nariño, Bolívar expresó: “Hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadana”.

Te puede interesar: Gobierno haría “recorte” al sistema de salud para implementar parte de su reforma por decreto

Por otro lado, Carlos Carrillo anunció una postura firme frente a los desafíos que enfrentará en la Unidad de Gestión del Riesgo, anticipando despidos y una política de “cero tolerancia” hacia conductas indebidas. “Yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal”, afirmó el exconcejal.

Carlos Carrillo, que será posesionado como nuevo director de la Ungrd, anunció posibles despidos en la entidad - crédito @CarlosCarrilloA/X

Las críticas por la inexperiencia de esos políticos del Pacto Histórico

Estos nombramientos no han estado exentos de polémica. El exdirector de Planeación Jorge Iván González, criticó la transformación de los consejos de ministros, denunciando un cambio hacia un enfoque más activista. “Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros de gobernantes a un consejo de ministros que cada vez es más de activistas, y eso es brutal”, declaró González.

Te puede interesar: Nany Pardo criticó nombramiento de Carlos Carrillo: “Lo premian con un puesto que no se merece y para el que no está capacitado”

Al respecto, Petro respondió en defensa de los nuevos miembros de su equipo: “Tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo les sirve a los supuestos técnicos, en el segundo los técnicos sirven al pueblo”.

Presidente le contestó a Cecilia López. Le dijo que era una "supuesta" técnica - crédito @petrogustavo/X

En ese mismo sentido, Bolívar había reaccionado a algunos de los comentarios que señalaban que no tenía un título profesional ni experiencia en la rama ejecutiva, diciendo que mientras que la honestidad era un valor que no se aprendía, la experiencia, en cambio, sí se podía adquirir. Nuevamente, mencionó algo similar luego de la reunión ministerial: “En el caso particular, me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos, y lo único que puedo garantizar, por ahora, es que de esa entidad no se va a perder ni un solo centavo, ni un peso”.

Cabe mencionar que el DPS es la dependencia del estado que cuenta con más recursos, incluso supera a cualquier otro ministerio. Para 2024, Bolívar tendrá que administrar unos 10 billones de pesos de impuestos de los colombianos en programas sociales que ayuden a contrarrestar la pobreza y atender a personas vulnerables.

Más cambios en el ejecutivo: Cancino, en el ministerio del Interior

Otro de los cambios que se suma al de López, Bolívar y Carrillo es la llegada de Diego Cancino al Ministerio de Interior. Puntualmente, Cancino reemplaza al exviceministro Gustavo García. La renuncia al cargo habría sido motivada, al parecer, por discrepancias con el ministro Luis Fernando Velasco.

Diego Cancino fue concejal de Bogotá entre 2020 y 2023 e hizo oposición a Claudia López pese a ser del partido Alianza Verde - crédito Concejo de Bogotá

Ahora, Cancino es el segundo miembro de la colectividad verde en acceder a puestos en el Gobierno, tras la designación de Luis Carlos Leal como superintendente de Salud. Cancino, un filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes.

Su trayectoria incluye una destacada colaboración con Antanas Mockus, abordando temas relacionados con la cultura, formación ciudadana, paz y prevención de la violencia, entre otros. Además, fue asesor de Ángela María Robledo en el Congreso de la República entre 2010 y 2014. En su última incursión política, Cancino se desempeñó como exconcejal de Bogotá por la Alianza Verde, siendo el cabildante más votado en las elecciones de 2019.