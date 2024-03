Álvaro Uribe asegura que designación de Mancuso como gestor de paz tiene intenciones políticas: “De él nada me aterra”

Expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez (Colprensa - Sergio Acero)

El expresidente Álvaro Uribe sigue reaccionando en contra del regreso del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia y su polémica designación como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta X publicó un video en el que aseguró que “de Mancuso nada me aterra, cuando pienso que se cambió de autodefensa por asesinato y desaforo de dinero”.

Luego aseguró que “hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros”, por lo cual aseveró que no hay que extrañarse “de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter”.

Dijo que nadie discute que el presidente de la República tiene la facultad para nombrar gestores de paz “que salen de la cárcel a cumplir su tarea”. Habló de miembros del ELN que “llevaban más de 20 años presos. Después protesté porque sin causa justa los revocaron”.

Y aseguró que el nombramiento de Mancuso como gestor de paz tiene causas políticas: “Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz”, y mencionó que hay una “discriminación inexplicable” hacia otros exparamilitares que estuvieron extraditados en Estados Unidos, regresaron a Colombia “y siguen presos”.

En ese punto comienza a dar algunos ejemplos, como Rodrigo Tovar, alias Jorge 40; o Carlos Jiménez, conocido como Macaco. El expresidente y exsenador se pregunta “¿Qué tienen que decir para que los nombres en gestores de paz?”, e irónicamente dice “¿deben acusarme?”. Luego aseguró: “No los conozco, ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el congresista Jorge Tovar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría, es hijo de Jorge 40″.

Posteriormente, arremetió contra la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al asegurar que en ese tribunal “forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto, la bisagra, con el Ejército, para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción”. Agregó que la JEP “abusa” publicitando declaraciones de Mancuso que afectan “el derecho fundamental de la honra de muchas personas”.

El expresidente aseguró que Mancuso fue designado como gestor de paz por razones políticas - crédito prensa Centro Democrático.

“La extradición fue sin justificación”: Mancuso

El retorno de Salvatore Mancuso a Colombia ha revivido el debate sobre la extradición de líderes paramilitares tras el pacto de Santa Fe de Ralito. Ahora se divulgó un documento de hace casi diez años que respaldaría el relato del ahora gestor de paz acerca de la decisión de Álvaro Uribe de extraditarlo a Estados Unidos.

La Fiscalía confirmó que no impedirá la libertad provisional de Salvatore Mancuso. En sus iniciales testimonios ante los tribunales de Justicia y Paz para determinar su estado legal en Colombia, Mancuso Gómez insistió en que cumplió con los acuerdos de dicho marco transicional, argumentando que su extradición a Estados Unidos fue indebida.

“Me extraditaron sin ninguna justificación, existe una carta, una respuesta a un derecho de petición que le envié al presidente Uribe donde le pregunto por qué me extraditó, si acaso había incumplido los acuerdos, delinquido después de la desmovilización y contestó a ese derecho de petición que él no me extraditó porque yo hubiese delinquido sino porque era un acto discrecional de él como presidente”, dijo el exjefe paramilitar.

Ese documento resulta crucial en el contexto de la situación legal de Mancuso y podría ser clave en el análisis histórico de la extradición en masa de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, ocurrida pocos años después de su desmovilización durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Salvatore Mancuso estuvo en los Estados Unidos desde el 2008, hasta febrero de 2024, luego de su extradición por el Gobierno de Álvaro Uribe - crédito EFE/ Migración Colombia a través de X

La respuesta a la solicitud de Mancuso Gómez fue publicada por la revista Cambio y data del 27 de abril de 2010, justo antes del fin del mandato de Uribe, y fue firmada por el entonces viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, quien también fue consejero para la Estabilización en el gobierno de Iván Duque.

Lo que ha captado especial atención en la respuesta al excomandante del Bloque Catatumbo, ya estando en Estados Unidos, son los detalles descritos en los últimos párrafos del documento de seis páginas, que narra todo el proceso de solicitud y entrega de Mancuso a las autoridades estadounidenses.

“El pronunciamiento sobre la solicitud de su extradición, subordinada al cumplimiento de unas condiciones cuya valoración quedó reservada al Presidente de la República y finalmente, la orden de su entrega en extradición, correspondió a una decisión eminentemente discrecional”, se lee en la respuesta del Ministerio del Interior al exlíder paramilitar.