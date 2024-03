Diego Cadavid relató el grave accidente que sufrió mientras filmaba ‘El bolero de Rubén’: “Me rompí la cabeza”

Diego Cadavid sufrió un accidente en medio del rodaje de 'El bolero de Rubén' - crédito @cadaviddiego/Instagram

Diego Cadavid vuelve a las pantallas de Colombia y quiere hacerlo a lo grande. Por eso, su producción de retorno es en la próxima película de Juan Carlos Mazo, El bolero de Rubén, que será el primer drama musical que se hará en el cine comercial nacional.

En el reparto también están Marlon Moreno, Majida Issa y Juliana Velásquez, pero aunque hay expectativa por su estreno, no todo fue color de rosa en el rodaje del largometraje, sino que también hubo contratiempos y en uno de ellos el actor antioqueño fue ‘el protagonista’.

En redes sociales, el también integrante del grupo de rock The Mills, contó que hubo un accidente en el set, en el que resultó herido, aunque sin gravedad, por lo que pudo continuar con el rodaje en los tiempos dispuestos inicialmente.

Diego Cadavid cantó por primera vez en una película, aunque también es músico - crédito @cadaviddiego/Instagram

“Yo me rompí la cabeza filmando una escena… Eran las 8 pm… Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo… Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… el ojo se me puso así y peor… La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta”, expresó Cadavid en su Instagram.

El post hace parte de un resumen de cuatro datos curiosos que el artista hizo sobre la realización del filme. El primero justamente tiene que ver con la explotación de esa vena musical que él siempre ha tenido, pero que no había podido compartir con la audiencia desde las pantallas.

“Las canciones se grabaron en el set de la película, en vivo durante la escena, el director no quería que nada se hiciera en estudio… perdía verdad… y así fue. Yo nunca había cantado en mi vida, tan pronto supe de la película me metí a clases de canto con Mariana Salazar, a quien le agradezco su amor y paciencia”, agregó el artista antioqueño.

Asimismo, se refirió a la capacidad creativa del director, quien además de cuidar los aspectos técnicos en el estudio, también escribió buena parte de la producción. “Su director Juan Carlos Mazo, a quien llamamos Mazo, escribió el guion, escribió las canciones (y no es músico), además también dirigió esta misma historia en teatro por más de 10 años con un éxito tremendo”, siguió diciendo.

El bolero de Rubén es la película del director de Rigo, Juan Carlos Mazo en la que Majida Issa es la productora - crédito @majidaissa/Instagram

A su vez, reveló que las grabaciones habían comenzado hace mucho tiempo, dando detalles que no se conocían tan bien hasta el momento. “El Bolero de Rubén fue la primera producción autorizada para filmar en las calles durante la pandemia, básicamente probaron con nosotros, pero tuvimos cero contagios, así que a partir de ahí los rodajes volvieron a las calles”, complementó el actor en su muro.

No obstante, lo poco que se había dicho al respecto lo compartió primeramente Majida Issa en diálogo con 15 Minutos. “Gestionamos todos los permisos necesarios para que nos permitieran grabar con todas las medidas sanitarias y restricciones. Reunimos los requisitos y cumplimos con las condiciones”, puntualizó la actriz.

Mientras tanto, su director se mostró orgulloso que a pesar de todas las dificultades que se presentaron, pudieron culminar el trabajo. “Ni siquiera esa pandemia asesina fue capaz de detener nuestros sueños, porque forrados en trajes y máscaras nos lanzamos a la calle a darle acción a esta historia que hoy se hace realidad”, compartió el profesional que también estuvo a cargo de Rigo, de RCN.