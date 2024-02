Costaron casi $50 mil millones: la polémica compra de los carrotanques que siguen sin llevar agua a La Guajira

Carrotanques de la Ungrd en La Guajira - crédito Ungrd

Como un día histórico calificó la Ungrd la entrega de cuarenta carrotanques que reforzarían el abastecimiento de agua en el departamento de La Guajira. El evento se realizó el 18 de enero de 2024, pero un mes después, los vehículos no han salido ni siquiera del parqueadero.

Te puede interesar: En “alistamiento” están los carrotanques de agua para la Guajira, aseguraron en el Gobierno Nacional

Los camiones eran el inicio de la construcción de una nueva ruta para llevar agua a las poblaciones de la Alta Guajira. Cada uno de los carrotanques, tipo doble troque automáticos, tienen capacidad para transportar hasta 16.000 litros, que se sumarían a los 500 mil litros que se movilizan a través del Ejército y la Cruz Roja.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gustavo Petro arremetió contra la Corte Constitucional por tumbarle los decretos de La Guajira

Los vehículos llegaron a la base militar de Uribia para parquearlos, pero según conoció la W Radio, no han salido de allí. Organizaciones y líderes de la región señalaron que el programa de abastecimiento no se estaba cumpliendo como esperaban y los vehículos nuevos no tenían conductor ni zonas para recolectar el agua.

Carrotanques de la Ungrd en La Guajira - crédito Ungrd

El contrato para comprar los carrotanques se firmó bajo la declaratorio de desastre natural del decreto presidencial 2113 de 2022. Este se suscribió entre la Ungrd y la compañía Impoamericana Roger S.A.S. que habría entregado los vehículos en noviembre de 2023.

Te puede interesar: Gustavo Petro lanzó vainazo a su gabinete ministerial: “No piensan en modo territorial”

Sin embargo, el contrato no está lejos de posibles irregularidades. Según reveló El Tiempo la empresa que importó los vehículos nació en 2017 bajo el nombre de Comercializadora Agrodomínguez SAS, para proveer artículos de ferretería; pero en 2019 cambió su objeto social para ampliar sus capacidades a enlatados, carnes y vehículos.

El dueño es Roger Alexánder Pastas Fuertes, un joven de 26 años, nacido en Pasto. Aseguró al medio citado que hace un año había firmado un contrato para proveer artículos de ferretería con la Ungrd y para el caso de los carrotanques, recibió una solicitud de la entidad para enviar una cotización.

Así mismo, la empresa registra activos por menos de mil millones de pesos y aún así se le entregó un contrato por 46.800 millones de pesos, que fue el costo total para la adquisición de los carrotanques. La rentabilidad del patrimonio es uno de los factores de análisis de riesgo en la contratación pública.

Aunque durante la entrega de carrotanques en enero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, señaló que el Ejército Nacional se encargaría de operar la ruta, capacitar en manejo, mantenimiento, suministro y fuentes de captación, la Ungrd señaló que se espera contratar a los habitantes para la logística.

“Esta inversión busca que los habitantes manejen los vehículos que distribuyen el agua en su territorio, fomentando la empleabilidad local y la economía popular”, señaló el director de la Ungrd, Olmedo López, ante la polémica por los vehículos.

Afirmó que estos vehículos están destinados para operar dentro de un contrato con el municipio de Uribia y tendrán definida la sede de abastecimiento en la empresa privada Aquapaz, ubicada en Maicao. Sin embargo, están a la espera de que culmine el alistamiento operativo de los carrotanques con la instalación de motobombas y mangueras.

“Es un proceso que avanza rápidamente y pronto se hará realidad. Los ojos de la entidad están centrados en este territorio, y juntos construiremos el camino hacia la prosperidad”, aseguró López. Una vez se pongan en funcionamiento, según dijo, se espera aumentar a 2.5 millones de litros diarios el suministro de agua en La Guajira.

Varios políticos cuestionaron el contrato de carrotanques en La Guajira - crédito X

López aseguró que ya hay 184 carrotanques que se encuentran en operación, bajo contrato de alquiler y se encargan de llevar agua a diario a las poblaciones de Manaure, Maicao, Riohacha, San Juan, Barrancas, Albania y Hato Nuevo, en La Guajira.

Varios políticos cuestionaron el contrato de carrotanques en La Guajira - crédito X

La polémica en torno al contrato ya ha generado varias críticas por parte de detractores del Gobierno nacional. “Esto es escandaloso. El gobierno Petro adquirió 40 carrotanques para llevar agua a las rancherías en la Guajira, pero todos están parqueados en la base Militar de Uribia. ¿Carrotanques y el agua?”, señaló la senadora María Fernanda Cabal.

Varios políticos cuestionaron el contrato de carrotanques en La Guajira - crédito X

“Huele mal el ‘negocio’ de carrotanques para La Guajira. ¿Se repite la historia de los recolectores de basura de Bogotá, que se pudrieron en un potrero?”, sostuvo por su parte el exsenador Ernesto Macías.