Denuncian hurto masivo en ciclorruta del norte de Bogotá; una de las víctimas recibió un disparo

Imagen de referencia. - Colprensa.

En la mañana del jueves 8 de febrero, un estruendo repentino alertó a los residentes de los edificios cercanos a la carrera 11 con calle 121, marcando otro episodio de inseguridad en la zona. Los testigos relataron a al periódico colombiano El Tiempo cómo las hurtaron en plena ciclorruta, destacando la preocupación creciente por la falta de tranquilidad en esa zona.

Te puede interesar: Con “llave maestra” incluida: así están robando carros en el occidente de Bogotá sin despertar sospechas

Según el relato de un residente, mientras circulaba por la carrera 11, observó un grupo de personas rodeando a un individuo en la vía. La situación le resultó sospechosa, decidiendo apartarse de la ciclorruta para evitar el tumulto. Sin embargo, fue interceptado y derribado de su bicicleta por uno de los asaltantes, quien le disparó antes de escapar con su bicicleta.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Ojo con su bicicleta en Bogotá: estas son las zonas donde más las roban

“Él (ladrón) accionó su arma sobre mi lado izquierdo, yo giré la cabeza sobre mi lado derecho y me vi la mano. Estaba llena de sangre. Supuse que me había disparado. Yo me quedé boca arriba, inmóvil. Todo pasó muy rápido. Se me llevaron la bicicleta”, dijo la víctima a El Tiempo, destacando que en el mismo lapso hurtaron dos patinetas eléctricas.

La víctima fue atendida por vecinos dado el retraso en la llegada de la ambulancia, mientras la Policía acudió al lugar de los hechos.

Te puede interesar: Menores de edad en el norte de Bogotá fueron atracados con un arma cuando se desplazaban hacia su colegio

Esta no es la primera vez que se reportan incidentes similares en la zona, donde la oscuridad y la falta de alumbrado público agravan la situación de inseguridad.

La rápida respuesta de la comunidad y la posterior atención médica resaltan la solidaridad entre vecinos ante la falta de recursos adecuados para hacer frente a la criminalidad. Sin embargo, queda patente la necesidad de medidas más efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en áreas vulnerables como esta.

Así fue el asalto a la panadería Masa en el norte de Bogotá

La inseguridad no da tregua en Bogotá y muestra de eso es el nuevo atraco masivo que se registró en la reconocida panadería Masa, ubicada en el norte de la capital del país.

En hechos que ocurrieron en la noche del 6 de febrero de 2024, cuando los comensales del establecimiento fueron víctimas de hurto.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, el asalto en Masa ocurrió hacia las 7:15 de la noche, cuando todavía habían varios comensales en el lugar.

Algunos de los testigos aseguraron que el asalto masivo fue perpetrado por cuatro delincuentes, dos de ellos ingresaron al sitio y los otros dos se quedaron afuera, vigilando que nadie alertara a las autoridades lo que estaba ocurriendo.

Los dos ladrones que entraron a la panadería, ubicada en la calle 81 # 9-12, amedrentaron a los clientes con armas de fuego. De esa manera pasaron mesa por mesa hurtando relojes de alta gama, celulares, joyas y efectivo, entre otros objetos de valor que portaban los ciudadanos que estaban allí.

En medio del hurto no habría resultado nadie lesionado, según los detalles que se conocen hasta el momento sobre los hechos. Sin embargo, uno de los testigos aseguró que dos mujeres que estaban en la panadería pusieron resistencia en el momento del robo y aparentemente uno de los ladrones forcejeó con ellas.

“Escuché unos gritos dentro del restaurante, volteo a mirar y veo un sujeto bastante joven asaltando, atracando a todo el establecimiento. Pero se fue directamente a dos señoras. Estas señoras, pues en el momento que ven el arma empiezan a gritar y se espantan, y como que forcejean, aparentemente las golpearon”, dijo el testigo que habló con Noticias Caracol.

Luego de denunciar el hurto masivo, unidades de la Policía Nacional llegaron hasta la reconocida panadería para iniciar las respectivas investigaciones con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los delincuentes.