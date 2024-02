Álvaro Uribe habló de secuestro en caso de magistrados en la Corte Suprema y pidió al Gobierno seguridad

Álvaro Uribe salió en respaldo de la Corte Suprema, ante manifestaciones en su contra - crédito Colprensa

Ante la tensa situación que se registra el jueves 8 de febrero de 2024 a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, en la que manifestantes bloquean la salida del alto tribunal, todo esto tras confirmarse que no se llegó a un consenso para la elección de la nueva fiscal General, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez rompió su silencio y no titubeó al mencionar de que se trataría de un secuestro de los magistrados.

En su perfil de X (antes Twitter), el ex jefe de Estado se refirió al proceso para la escogencia de la sustituta de Francisco Barbosa, cuyo periodo culmina el 13 de febrero. Y se refirió a lo que estaría aconteciendo en las instalaciones del organismo judicial, en los que los togados se encontrarían atrapados frente a los centenares de personas que se manifiestan a las afueras del Palacio de Justicia.

“Sobre la elección de Fiscal he guardado total silencio, tanto por respeto a las instituciones como por mi situación personal y el antecedente de diferencias con algunos magistrados. Sin embargo, expreso que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro“, dijo Uribe Vélez, que no tuvo problema en calificar este accionar como delictivo.

Desde su óptica, es necesaria la fuerza del Estado para que, “de manera táctica y sin crear riesgos, “se garantice seguridad y libertad a los magistrados”. El mensaje del exmandatario se conoció al tiempo de que se efectúa una reunión entre el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca y el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, en el que se analiza lo que está ocurriendo a las afueras del recinto.

Con este mensaje, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió a la situación que se registra en la Corte Suprema, con la retención de los magistrados en las instalaciones - crédito @alvarouribevel/X

A los señalamientos de Uribe sobre conductas irregulares que estarían coartando los derechos de los magistrados, se sumó la de la senadora María Fernanda Cabal, que en su perfil de X también arremetió contra los manifestantes.

Llamado de Petro a la Policía para garantizar seguridad de magistrados

El presidente de la República, Gustavo Petro, exigió a los miembros de la Policía actuar frente a las personas que estarían impidiendo la libre movilidad de los magistrados y presentar un informe público de quiénes se tratan. Lo hizo en un mensaje en el que respondió a las críticas en su contra y lanzó dardos hacia ciertos sectores políticos. “Aquí, la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente”, dijo.

El presidente ordenó a la Policía actuar en el Palacio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

La situación se complicó en los exteriores de la Corte luego de que se conociera, de boca del propio presidente Chaverra, que luego de las votaciones efectuadas en la mañana del jueves 8 de febrero, ninguna de las tres aspirantes, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón, había logrado los 16 votos que, como mínimo, se necesitan para definir la sustituta de Francisco Barbosa.

“Sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la votación para la elección de la nueva fiscal General, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas, por el momento, sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida, que conforme a nuestro reglamento se requieren 16 votos. La Corte seguirá cumpliendo con su función constitucional”, señaló el presidente Chaverra.

De acuerdo a lo dicho por el presidente del alto tribunal, el 22 de febrero se llevará a cabo una nueva sesión para definir si alguna de las tres mujeres que candidatizó el jefe de Estado logra el apoyo para convertirse en la nueva fiscal General, para el periodo 2024-2028, como está estipulado en la Constitución Política. Por lo pronto, está definido que desde el 13 de febrero sea Martha Mancera la nueva fiscal (e).