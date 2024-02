Carlos Antonio Vélez destrozó a James Rodríguez y lo trató de “dinosaurio” por su presente en Sao Paulo

Carlos Antonio Vélez habló sobre el momento del colombiano en el fútbol de Brasil y aseguró que no es positivo - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

El mediocampista de la Selección Colombia y jugador del Sao Paulo, James Rodríguez, se encuentra en el centro de los rumores sobre una posible salida temprana del club brasileño, según informaciones que destacan un complicado momento para el jugador en el equipo.

Te puede interesar: Carlos Antonio Vélez atacó sin piedad a James Rodríguez: “Lo convocan y arrancan las viudas enloquecidas”

Aunque Rodríguez ha expresado su compromiso con el Sao Paulo a través de redes sociales, las declaraciones del técnico Thiago Carpini han alimentado las especulaciones sobre un inminente adiós. El colombiano volvió a entrar en boca de los críticos que han asegurado que su carrera no ha tenido el rumbo esperado.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

James, en líos por lesión

El entrenador del Sao Paulo, Thiago Carpini, reveló en una entrevista con ‘Donos da Bola’ que James Rodríguez enfrenta desafíos significativos debido a problemas crónicos en el tendón y la pantorrilla, los cuales han impactado su preparación y estado mental. Carpini detalló cómo estas lesiones recurrentes complican el regreso del jugador a su mejor forma, provocando periodos de ausencia en los entrenamientos y dificultades para mantener un rendimiento óptimo.

El volante colombiano entró en boca de Luis Fabiano que habló sobre su rendimiento y el rol que debe asumir en Sao Paulo - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Este escenario ha generado críticas hacia el volante colombiano, incluidas las del periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta fútbol’, de Antena 2, quien ha cuestionado la adaptación de Rodríguez al fútbol brasileño, comparándolo con jugadores modernos como Jude Bellingham del Real Madrid, destacando la evolución del perfil de los mediocampistas en el fútbol actual.

Carlos Antonio: “Es un dinosaurio, ya no tiene peso en la historia”

“Sí, es que él es como los dinosaurios. De un tipo de jugadores que ya no… se exhiben bien, se ven bien, pero no son útiles para los equipos. Él es de otro lote, de uno fantástico, pero que ya no tiene ningún peso”, fueron las palabras de Vélez para iniciar su opinión sobre James.

Te puede interesar: James Rodríguez despejó las dudas en cuanto a su futuro con São Paulo

Vélez criticó a Rodríguez por no cumplir con las expectativas y no poder adaptarse al estilo de juego que demanda el fútbol de hoy, argumentando que el jugador pertenece a una generación anterior de futbolistas cuyo estilo ya no se considera tan relevante o efectivo en equipos elite.

El volante cucuteño es uno de los grandes referentes del fútbol colombiano a nivel global, pero dejó ciertas dudas en su camino - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Esta opinión resalta una discrepancia notoria entre las capacidades de Rodríguez y las exigencias físicas y tácticas contemporáneas, reflejadas en la baja cantidad de minutos jugados por el colombiano bajo la dirección técnica de Carpini.

Te puede interesar: James Rodríguez recibió ultimatum en el São Paulo: “Si no funciona, se irá”

Estos comentarios y análisis emergen en un momento crítico para James Rodríguez, quien ha sido dirigido por varios técnicos a lo largo de su carrera, siendo este el séptimo con el que parece tener diferencias significativas en cuanto a la adaptación y entendimiento dentro del equipo.

Este factor pone en perspectiva los desafíos que enfrenta el número 10 de la Selección Colombia tanto en el plano deportivo como personal, ante la posibilidad de tener que buscar nuevos horizontes para continuar su carrera profesional.

Carlos Antonio Vélez se agarró con el padre Linero por el clásico de Madrid

El exsacerdote Alberto Linero expresó su descontento con las decisiones arbitrales en el fútbol, particularmente afectando al Atlético de Madrid, lo que provocó una respuesta directa del veterano comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez.

Este intercambio, que tuvo lugar a través de la plataforma digital X, pone de manifiesto las continuas discusiones y controversias que surgen en torno a la actuación de los árbitros en el deporte más seguido a nivel mundial.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez atacó al exsacerdote Alberto Linero por el clásico de Madrid - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Alberto Linero, conocido por su afición al fútbol, criticó lo que él consideró un arbitraje injusto contra el Atlético de Madrid, sugiriendo que este equipo fue desfavorecido en el partido.

“Qué tal la atracada que le metieron al Madrid ayer y dizque ‘ayuda de los árbitros’. Padre Linero, ¿Qué son esos trinos? Padre Linero, no se le olvide que Negreira es un caso del Barcelona. Está en la guardia civil, en la justicia ordinaria, en la UEFA, en todas partes”, aseguró el comunicador.

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez respondió a los comentarios de Linero, argumentando con casos específicos para aclarar su punto de vista sobre las decisiones arbitrales y la interpretación de las reglas del juego. Además, Vélez señaló el caso de Negreira, relacionado con el Barcelona, para contrastar la situación y proporcionar un contexto más amplio sobre el debate de las actuaciones arbitrales en el fútbol.