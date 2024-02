Silvestre Dangond busca al usuario que lo volvió tendencia para invitarlo al concierto en El Campín: esto dijo sobre sus memes

El cantautor vallenato se presentará el 18 de mayo en el estadio El Campín - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

La noche del 29 de enero de 2024, el cantante de vallenato Silvestre Dangond se convirtió en tendencia en redes sociales por un rumor que le abrió las puertas a cumplir uno de sus mayores sueños: hacer un concierto en el estadio El Campín en Bogotá.

Te puede interesar: Estos son los precios para ver a Silvestre Dangond en Bogotá

Luego de que los usuarios de redes sociales publicaron miles de memes del urumitero en comparación con la artista inglesa Dua Lipa y su concierto en Bogotá, que se llevó a cabo en el parqueadero del parque Salitre Mágico, Silvestre Dangond terminó por confirmar que el 18 de mayo llegará a la capital en el que él considera como el techo de su casa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Silvestre Dangond respondió a los que lo comparan con Diomedes Díaz: sorprendió con sus palabras

“Yo no conocía el techo de mi casa, yo necesito conocer el techo de mi casa y el techo de mi casa es el Campín. Tengo que vivir esa experiencia”, explicó el artista de vallenato en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión.

Silvestre Dangond dándola toda animando peleas - crédito Redes sociales/X

Silvestre Dangond animando una pelea en una caseta - crédito Redes sociales/X

Sobre el concierto, Dangond aseguró que se sentirá ansioso hasta que llegue el momento de subirse al escenario en uno de los estadios más importantes de Colombia: “Veo eso tan grande que todavía no voy a creer, de aquí a mayo va a ser una mortificación pa’ mi, eso va a ser muy duro pa’ mí”.

Te puede interesar: Silvestre Dangond le ganó a Dua Lipa: se presentará en El Campín

La polémica comenzó luego de que el usuario @bohorqueez__ cuestionó las razones por las que el urumitero podría llegar a presentarse en el estadio El Campín, uno de los sitios de eventos más importantes en la capital, pero que la cantante londinense Dua Lipa se presentó un parqueadero.

El mensaje que comenzó todo el alboroto - crédito Redes sociales/X

Al respecto, Dangond compartió que no sabía que era tendencia hasta que el compositor Andrés Castro se le acercó para decirle que las redes sociales lo habían colocado como uno de los temas más relevantes en la internet, aunque su primera reacción fue pensar que había hecho o dicho algo malo:

“Al día siguiente me dice mi esposa: ‘Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije waw. Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más estoy buscando al hombre ese pa´ ver si le doy un carro y una casa”.

En cuanto al usuario que causó toda la polémica, Silvestre Dangond aseguró que estaba invitado al concierto, pues, de cierta manera, gracias a él fue que todo sucedió, por lo que tendrá pago hasta el trago para que se emborrache junto al urumitero.

El 29 de enero de 2024 será recordado como el día de los videos de Silvestre Dangond - crédito Redes sociales/X

“Ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también”.

En cuanto a lo que sucederá la noche del 18 de mayo en el estadio El Campín, el urumitero aseguró que será un gran concierto, pues invitará a todas las estrellas que han hecho parte de su carrera, incluso, cantará canciones que, aunque él no cantó ni compuso, han estado en su vida desde que era pequeño, por lo que tendrá grandes invitados.

“En el Campín se va a contar la historia, con todas las estrellas que me han acompañado y que he acompañado durante todo este tiempo, y también con algo que se hace una manera natural que es cantar la música con la que crecí, a pesar de que no la grabé yo, hay una gente a la cual le debo mucho, entonces hay mucha gente a la que le debo y me hace falta tocarla, sentirla, verla y darle un abrazo y darle las gracias.