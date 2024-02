Intento de hurto al excomisionado Juan Camilo Restrepo dejó un muerto y un herido

Juan Camilo Restrepo, exalto comisionado para la Paz y exalcalde encargado de Medellín - crédito archivo Infoabe

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el esquema de protección del excomisionado de Paz Juan Camilo Restrepo repeló un ataque. Según la entidad, un intento de hurto a quien también fue alcalde encargado de Medellín dejó un atacante muerto y otro herido, que posteriormente fue capturado.

“El grupo delincuencial estaba conformado por seis sujetos que se desplazaban en tres motos. El hecho ocurrió hoy (3 de febrero de 2024) a las 3.37 p. m. en la parte exterior de la residencia del exfuncionario”, expresó la UNP.

En el mismo sentido, detalló que no hubo afectación a la integridad física del personal de protección ni al beneficiario (excomisionado Restrepo), quien se encontraba al interior de su domicilio.

“La Unidad Nacional de Protección Colombia valora positivamente la eficiencia y valor de los escoltas, al igual que la colaboración de la Policía Nacional”, agregó la entidad.

La UNP reveló detalles de cómo fue el intento de robo contra Juan Camilo Restrepo - crédito @UNPColombia/X

Juan Camilo Restrepo también se pronunció en su cuenta de X: “Nuestro esquema de seguridad tuvo una novedad. Gracias a Dios estamos a salvo”. Los hechos ocurrieron en el barrio Calasanz, noroccidente de Medellín, en la calle 49B con la carrera 80.

Juan Camilo Restrepo dio parte de tranquilidad tras intento de robo que dejó una persona muerta - crédito @Juancamilorpog/X

Sobre el tema, el periódico local El Colombiano amplió detalles y notificó que agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana ya están trabajando en la investigación para esclarecer lo ocurrido, adelantando inspecciones al cuerpo sin vida para poder identificarlo.

Asimismo, confirmó que el hombre de seguridad que accionó el arma y le ocasionó la muerte al ladrón “se quedó en el sitio y se puso a disposición de las autoridades. Además, entregó el arma con la cual habría disparado en contra de los presuntos criminales, la cual tendría todos los permisos para su uso”.

Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de la eterna primavera, reaccionó a los hechos, indicando que ya se comunicó con Restrepo y le ofreció toda la ayuda institucional para poder aclarar el infortunado y violento episodio.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció ayuda a Juan Camilo Restrepo ante intento de hurto - crédito John Paz/Colprensa

“De acuerdo a primeras versiones, hoy en la tarde, las personas del esquema de protección del excandidato a la Alcaldía Juan Camilo Restrepo, reaccionan a lo que al parecer sería un intento de hurto de parte de cinco sujetos en contra de ellos. El resultado es de una persona sin vida y otro herido. Tanto el equipo de protección, como de Juan Camilo, están bien. Él no estaba en el lugar en el momento de los disparos. Me he comunicado con él y hemos ofrecido todas las capacidades para esclarecer la situación. No se descarta ninguna hipótesis hasta no culminar la investigación”, puntualizó.

Finalmente, añadió que el brigadier general de la Policía de Medellín, Óscar Andrés Lamprea Pinzón, ya hizo presencia en el lugar del incidente.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció ayuda institucional a Juan Camilo Restrepo tras intento de robo a las afueras de su casa - crédito @FicoGutierrez/X

En la capital de Antioquia, tendiendo en cuenta datos oficiales del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), van 1.555 casos de hurtos en enero de 2024, si bien las cifras son altas, muestran una baja del 34,9% en comparación del mismo mes en 2023, cuando fueron 2.390.

De estos incidentes, 347 fueron robos cometidos con armas de fuego, y de esos, 16 tuvieron lugar en la comuna 12 (La América), área que incluye el barrio donde sucedieron los acontecimientos mencionados anteriormente.

Quién es Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo Gómez, víctima de intento de hurto a las afueras de su residencia en Medellín - crédito captura de pantalla

Juan Camilo Restrepo ha tenido una carrera multifacética en el sector público y privado en Colombia. Inició su trayectoria en 2004 como asesor de Sergio Fajardo durante su campaña a la Alcaldía de Medellín y, posteriormente, en su administración.

En 2010, se unió al partido de la U, donde fue secretario general. Aunque intentó una carrera en el Congreso en 2006 y la gobernación de Antioquia en 2019, sin éxito, ha ocupado importantes cargos como asesor en el Ministerio de Defensa, viceministro de Relaciones Políticas y de Agricultura.

En 2021, fue designado alto comisionado para la Paz por el Gobierno de Iván Duque. También ha tenido una destacada trayectoria en el sector privado, particularmente como presidente de Augura, la Asociación de Bananeros de Colombia. En mayo de 2022, fue nombrado alcalde encargado de Medellín tras la suspensión de Daniel Quintero.