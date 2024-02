Con homenaje despidieron al ‘fletero’ que murió en intento de robo al excomisionado Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo Gómez. Foto: Colprensa

Durante la noche del lunes 5 de febrero le dieron el último adiós al señalado ‘fletero’ que intentó robar al excomisionado de paz y exalcalde interino de Medellín Juan Camilo Restrepo, en un evento que tuvo una masiva asistencia y en la que hubo presentaciones artísticas, juegos pirotécnicos y hasta bombas blancas.

Del hecho, que suele ocurrir en el mundo del hampa en el país, quedó una grabación que dieron a conocer en la cuenta de la red social X Denuncias Antioquia.

“Velorio Anoche en el Barrio Moravia, del Angelito que iba a robar en días pasados y fue dado de baja (...) El entierro fue el día de hoy en el cementerio San Pedro, motos y pólvora acompañaron el sepelio (sic)”, publicaron en el otrora Twitter.

El presunto delincuente que murió fue identificado por las autoridades como Anderson Agudelo Montaño, de 21 años de edad, quien era conocido como alias Pollito, al parecer, en el ámbito criminal medellinense, según informaron en el periódico El Espectador.

Recordaron que en el intento de hurto al exfuncionario, tras la reacción de los guardaespaldas, resultó herido uno de los cómplices que responde al nombre de Andrés González Duque, de 19 años, quien fue trasladado al barrio San Javier donde quedó bajo custodia policial.

El frustrado atraco

El sábado 3 de febrero la propia Unidad Nacional de Protección (UNP) informó a través de su cuenta en X que el esquema de protección del excomisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, repelió un ataque que ocurrió en el barrio Calasanz.

De acuerdo con la entidad, durante un intento de robo al también exalcalde encargado de Medellín, uno de los asaltantes resultó muerto y otro herido, quien más tarde fue capturado.

“El grupo delincuencial estaba integrado por seis individuos que se movilizaban en tres motocicletas. El incidente tuvo lugar el día de hoy (3 de febrero de 2024) a las 3.37 p. m. frente a la vivienda del exfuncionario”, señalaron desde la entidad.

La entidad también explicaron que no se registraron daños a la integridad física ni del equipo de protección ni de Restrepo, quien se hallaba dentro de su hogar en el momento del intento de robo.

“La Unidad Nacional de Protección Colombia reconoce la eficacia y el coraje de los escoltas, así como el apoyo de la Policía Nacional”, añadió la UNP.

Juan Camilo Restrepo comentó en su cuenta de X: “Nuestro esquema de seguridad respondió a un incidente. Gracias a Dios, estamos bien”.

En el periódico regional El Colombiano proporcionaron más información y comunicó que agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, procediendo a examinar el cuerpo del fallecido para identificarlo.

También confirmó que el guardaespaldas de seguridad que usó su arma y mató al ladrón “permaneció en el lugar y se entregó a las autoridades. Además, proporcionó el arma con la cual disparó contra los presuntos delincuentes, la cual estaría debidamente autorizada para su uso”.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó ante los acontecimientos, señalando que ya habló con Restrepo y le prometió toda la asistencia institucional necesaria para esclarecer el lamentable y violento episodio.

“Según las primeras versiones, esta tarde, el personal de protección del excandidato a la Alcaldía, Juan Camilo Restrepo, enfrentó lo que parece ser un intento de robo por parte de cinco individuos. El saldo fue de una persona fallecida y otra herida. Tanto el equipo de protección como Juan Camilo están a salvo. Él no se encontraba en el lugar en el momento de los disparos. Me he puesto en contacto con él y hemos ofrecido todas las capacidades para resolver este asunto. No se descarta ninguna teoría hasta no finalizar la investigación”, detalló.