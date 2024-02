Upegui criticó la nueva política de seguridad de Fico Gutiérrez: “Consiste en criminalizar a los habitantes de calle”

Juan Carlos Upegui recriminó la política de seguridad impulsada por Federico Gutiérrez - crédito @JuanCaUpeguiV/X y @FicoGutierrez/X

Desde que Juan Carlos Upegui se posesionó como concejal de oposición en el Concejo de Medellín, ha lanzado varias críticas a la actual administración de Medellín y al actual alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez.

En una de sus más recientes arremetidas el político perteneciente al partido político de Daniel Quintero criticó la política de seguridad promovida por la Alcaldía. Upegui ya había recriminado a Gutiérrez en el Concejo de Medellín por, según él, pelear con el presidente Gustavo Petro y no gobernar.

En su cuenta de X Juan Carlos Upegui criticó la política de seguridad implementada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, argumentando que esta se centra principalmente en criminalizar a los habitantes de calle y en perseguir a los jóvenes. Para Upegui, este enfoque no solo es controversial, sino que además ha demostrado ser ineficaz en el pasado.

“La política de Seguridad de Federico Gutiérrez consiste en criminalizar los habitantes de calle y perseguir a los jóvenes. Un enfoque que ya ha demostrado su fracaso”, opinó el concejal Upegui en una publicación de su cuenta de X.

Juan Carlos Upegui dice que la política de seguridad de Federico Gutiérrez es un "fracaso" - crédito @JuanCaUpeguiV

No obstante, estas no han sido las únicas críticas por parte del concejal opositor hacia la estrategia de seguridad adoptada por Gutiérrez mandatario de la capital de Antioquia, calificándola de deshumanizante. Según Upegui, esta política no solo criminaliza a los habitantes de calle, sino que también se caracteriza por ocultar información pública crucial sobre homicidios y feminicidios.

“La estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez es deshumanizante. Mientras criminaliza los habitantes de calle oculta la información pública de homicidios y feminicidios”, dijo el concejal paisa del alcalde Gutiérrez en su cuenta de X.

En cuanto a lo último, días atrás el concejal había realizado una denuncia en contra de la actual administración pública de Medellín, alegando que el alcalde de la ciudad solicitó detener el reporte público de homicidios en la capital antioqueña. Esta acusación adquiere especial relevancia en el contexto de la seguridad ciudadana, ya que, según Upegui, solo en la última semana se han registrado tres asesinatos motivados por robos en dicha zona.

“Denuncia. El Alcalde Gutiérrez pidió detener el reporte público de homicidios en Medellín. Tres personas fueron asesinadas la última semana por robarles”, aseguró Upegui sobre la seguridad en la ciudad.

Juan Carlos Upegui hace una denuncia de la actual administración de Medellín - crédito @JuanCaUpeguiV

En esa misma línea argumentativa, el exalcalde Daniel Quintero ha expresado su preocupación por la red social X en relación con la seguridad en Medellín. Mencionó que, frente al aumento de noticias sobre homicidios vinculados a casos de hurto en distintos sectores de la ciudad, sorprendentemente, la alcaldía, liderada por el alcalde Gutiérrez, ha optado por cesar la publicación de reportes públicos de estos incidentes en el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Quintero ha hecho un llamado directo al mandatario paisa, solicitando una explicación detallada ante esta decisión.

“Mientras crecen las noticias de homicidios en casos de hurto en diferentes puntos de la ciudad, la Alcaldía decide parar el reporte público en el SISC. Alcalde Gutiérrez, esperamos una explicación.”, comentó el exmandatario de Medellín acerca de la seguridad.

Por su parte el alcalde Gutiérrez anunció reuniones importantes para Medellín. “Empezamos la semana con reuniones muy importantes para nuestra ciudad. Consejo de Gobierno con mi gran equipo para seguir poniendo la casa en orden, reunión del CUEE para trabajar en equipo y recuperar la alianza Universidad Empresa Estado, vital para el desarrollo de Medellín, Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar acciones que mitiguen los efectos del Fenómeno “El Niño” y evitar una crisis” comentó el mandatario paisa por medio de su cuenta de X.