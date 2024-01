Panamericanos: MinDeporte no giró a Panam Sports la cuota porque la sede ya no le corresponde a Barranquilla

Asunción y Lima fueron las dos ciudades que formalizaron su candidatura luego de que Barranquilla fuera revocada como sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito EFE

El futuro de los Juegos Panamericanos del 2027 sigue siendo una incertidumbre. Luego de que Panam Sport revocara la decisión de dar la sede a Barranquilla para el evento multideportivo más importante de América, el Gobierno de Colombia inició una dura tarea para revertir esta decisión y recobrar la confianza de la organización.

Sin embargo, la labor es cada vez más difícil pese a la voluntad del Comité Olímpico Colombiano y los deportistas del país.

Según confirmó La FM, el ministerio de Deporte no giró los 8 millones de dólares adeudados a Panam Sports, dinero que fue causante de la decisión de dejar a la capital del Atlántico sin sede. El último plazo otorgado en anteriores reuniones con la organización era el 30 de enero del 2024, sin embargo, al no tener garantía de retener la sede del evento, no se autorizó el débito.

“Precisó que no se podía realizar este pago porque ya a Barranquilla no le pertenece la sede de los Juegos Panamericanos 2027, y porque se está en búsqueda de que se revalide nuevamente a Colombia como sede”, aseguró el medio de comunicación.

Dentro de este contexto, desde el Ministerio del Deporte y el COC se ha evidenciado una respuesta reservada, sin ofrecer detalles concretos a la prensa. Ciro Solano, presidente del COC, ha optado por la prudencia al momento de divulgar información sobre los avances en este tema. Las preocupaciones sobre el cumplimiento de los pagos habían estado presentes desde octubre, situación que fue formalmente recordada al gobierno colombiano en una carta enviada en enero por Panam Sports. Esta carta puso en relieve la seriedad con la cual se maneja este proceso y la urgencia de encontrar una solución.

Astrid Rodríguez ocupa el cargo como ministra del Deporte desde febrero de 2023, en reemplazo de María Isabel Urrutia - crédito Presidencia de Colombia

Una fuente le confirmó a Revista Semana que la posibilidad de recuperar los juegos es aún más difícil después de la carta que el 2 de enero Panam Sports envió al Gobierno de Colombia: “Tanto incumplimiento genera desconfianza. Este tema se despertó a raíz del escándalo, si no esto estaría en el cuarto del olvido. Es la gran y triste verdad. Hay que recordar que los juegos están perdidos desde el 2 de enero. El ejecutivo, después de esa carta tan contundente, es duro que se echen para atrás. Esa gente es muy seria”.

La respuesta de Panam Sports a las aspiraciones de Colombia de retener la sede de los Juegos Panamericanos 2027 llegaría entre el jueves 1 y el viernes 2 de febrero. En Colombia se entregaron las garantías a Panam Sports para que sepan que una vez se tenga la contestación la plata sea consignada, no obstante hay una sensación de desesperanza entre los encargados.

Gustavo Petro incumplió una nueva fecha

El 30 de enero, una fecha clave para el destino de los Juegos Panamericanos en Barranquilla, concluyó sin las esperadas novedades por parte del presidente Gustavo Petro. Había comprometido que en esa jornada, cuando debía realizarse el segundo abono acordado con Panam Sports por valor de USD4 millones, luego de incumplir el primero el 30 de diciembre de 2023, habría actualizaciones importantes. La expectativa se disipó tras confirmarse que Petro no viajaría a la Antártida ni a Chile, donde había sugerido la posibilidad de discutir la reubicación de los juegos.

Con este mensaje en sus redes sociales, el periodista Daniel Samper Ospina recordó el plazo que se había puesto el propio presidente Gustavo Petro - crédito @DanielSamperO/X

La decepción se sintió en las redes sociales, donde periodistas y personalidades, como Daniel Samper Ospina y Gabriel de las Casas, expresaron su insatisfacción, haciendo eco de la promesa incumplida del mandatario. Mientras, Panam Sports había abierto la convocatoria para que otras ciudades manifestasen su interés en albergar el evento, complicando aún más la posición de Barranquilla. La comunidad deportiva, incluido el reconocido futbolista Luis Díaz, ha mostrado su apoyo a la candidatura de la ciudad, aunque la situación parece cada vez más difícil de revertir.