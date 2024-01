Incendios en Colombia: presidente del Senado señaló responsable y ofreción una salida política

Para el presidente del Senado el centralismo es el pecado fundacional que tiene sumida a Colombia en el atraso - crédito @SenadoGovCo/X

El senador Iván Name, presidente del Senado, no está contento con la respuesta del Gobierno nacional para mitigar y controlar los numerosos incendios forestales que hay en distintas regiones del país. También señaló que Colombia está sumida en el atraso a causa del centralismo, que es la misma razón por la que atender las emergencias provocadas por el inicio del fenómeno de El Niño.

Te puede interesar: “Prepárense porque viene también la escasez energética”: Paloma Valencia sobre incendios forestales

Además, hizo eco de la denuncia de la reducción en el presupuesto para los bomberos o la falta de mantenimiento del mecanismo del avión hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sirve para atender emergencias como los incendios forestales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal citará al Gobierno a un debate de control político por recorte del presupuesto para los bomberos

Las críticas las hizo el senador Name en la segunda audiencia pública que el Senado adelanta sobre el proyecto de Regiones Automónicas, en Bucaramanga (Santander). Allí dijo: “Cada vez que tenemos una crisis o que nos ofrecen unos juegos de ajedrez o de Panamericanos o de lo que fuere es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio porque no hay presupuesto para bomberos, no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuestos para nada, aquí no tenemos ni trenes, aquí no tenemos ni aviones parecen son flotillas de avionetas, cuando fundamos la aviación en el mundo vamos para atrás”.

Sobre el atraso en el que dice está sumida Colombia, el senador Name señaló su causa: “El atraso se debe al modelo centralista de que todas las decisiones de toda índole se toman en un modelo paquidérmico e inconveniente, de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar porque cuando hay aparatos no hay agua y cuando hay agua no hay aparatos”.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal calificó de “inútil” a Gustavo Petro por el manejo que le ha dado a los incendios en el país

“El centralismo es el pecado fundacional, pero vamos a enfrentarnos con abrazos en este encuentro de sentimientos y de disposición al cambio, porque entre todos buscaremos el camino adecuado y conveniente”, dijo el senador Name.

El senador Iván Name dijo que el centralismo no ha permitido atender, como se debe, la emergencia causada por los incendios forestales - crédito @SenadoGovCo/X

También advirtió que la única salida que ve para contrarrestar el modelo centralista, que, dijo, ha influido en la generación de pobreza y violencias en el país, es abrirle la puerta a las Regiones Autonómicas:

“La propuesta es las Regiones Autonómicas como una salida al centralismo asfixiante que es la causa del atraso de la pobreza y la guerra, estamos retomando un tema muy aplazado que es que el Estado nacional se rige por un sistema central al que se le atribuye el atraso y esta es una propuesta consignada en el artículo 28 que puso el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo que espera que tenga la atención y que logre la convocatoria para las decisiones que el país tenga que hacer en adelante”, apuntó el presidente del Senado.

La senadora María Fernanda Cabal dijo que por más que en la Constitución de 1991 esté consignado que las regiones deben tener más autonomía, esta es una promesa que nunca se materializó - crédito @SenadoGovCo/X

La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) suscribió la importancia del proyecto que busca darle más autonomía a las regiones del país y aprovechó para pullar al Gobierno nacional: “Que no se nos olvide todo lo que ha venido pasando en el Gobierno de Petro, cómo le quitó a Antioquia la autonomía en temas mineros, todo eso lo que hace es acumular un poder excesivo en Bogotá donde hay que ir a mendigar. Por eso ven ustedes a alcaldes y gobernadores buscando qué congresista les ayuda y ahí viene un triángulo macabro de corrupción, dinero que bajan entre comillas, dinero que lleva un pedacito de coima”.

Además, recordó que en la Constitución de 1991 está consignado que el camino a tomar es la descentralización, en la que las autoridades regionales tengan más autonomía para el recaudo y manejo de los recursos. Sin embargo, la senadora Cabal advirtió que esta es una promesa que nunca se materializó: “La naturaleza de la Constitución del 91 en su espíritu, expresaba precisamente la capacidad de la región para responderle a sus pobladores, pero nunca se materializó, y se vive en los últimos 20 años una desconcentración”.