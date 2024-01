Alina Lozano y Jimmy Velásquez dieron detalles de cómo fueron engañados: “No es de las que estafa y se desaparece”

La pareja contó qué pasó durante el viaje a Roma, Italia, en el que debieron costear su estadía - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez encantaron a sus seguidores con el contenido que publicaban en sus redes sociales. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a perder la credibilidad de sus seguidores, quienes no veían con buenos ojos que una mujer de su edad sostuviera un romance con un hombre más joven.

A pesar de los comentarios negativos, la pareja continuó su romance anunciando su matrimonio en televisión nacional, algo que dejó a varios con la boca abierta. Finalmente, la pareja llegó al altar el 23 de noviembre de 2023, en una ceremonia en la que estuvieron presentes sus amigos más cercanos, familiares y algunos creadores de contenido que expresaron su apoyo hasta el anhelado día.

Sin embargo, Lozano y Velásquez vivieron un amargo episodio en el viaje que realizaron para la luna de miel por algunas ciudades europeas, del que dejaron evidencia en redes. Los creadores de contenido fueron estafados por una mujer que responde al nombre de Sandra Patricia Uscátegui, que de acuerdo con la denuncia supuestamente los dejó sin alojamiento después de haberles cobrado por el servicio en Roma, Italia.

La persona con la que Alina Lozano tenía todo listo para la reserva en Roma le quedó mal y los dejó botados en el aeropuerto - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

La denuncia, que ya se encuentra respaldada por acciones legales previas de otras personas, señala a Uscategui de enviar recibos falsos a agencias y propietarios europeos. Lozano y Velásquez relatan cómo, tras un viaje de 15 horas, se vieron forzados a cubrir gastos adicionales en millones de pesos al llegar a Roma y encontrar que no tenían donde alojarse.

“Todo el tema de la estafa es real. Nosotros nos asesoramos legalmente. Hacemos esta denuncia pública ya con nombre propio; ya hay una denuncia instaurada por otras personas […] Ella dice que es promotora turística, locutora deportiva, producción de eventos, además, trabaja con mucho artista”, indicó inicialmente la también actriz.

Aunque la pareja ya había contado que su vuelo había sido cancelado el día de la luna de miel, al día siguiente pudieron viajar, sin saber lo que les esperaba en su llegada.

“Nosotros le habíamos pagado hospedaje y tiquetes. Llegamos a Roma y no teníamos donde quedarnos, nos dejó tirados ahí con las maletas en el aeropuerto, después de un viaje de 15 horas. (...) Todo el tiempo estaba comunicada conmigo, no es de las estafadoras que estafa y se desaparece, incluso eso sería mejor”, manifestaron en un reciente clip.

La pareja aseguró que debió pagar de su propio bolsillo los alojamientos en vista de la no respuesta de su estafadora - crédito @lozanoalina/Instagram

En su declaración pública, los recién casados detallaron el contacto permanente que mantenían con Uscategui durante el incidente, hecho que señalan como atípico en casos de fraude. “Todo el tiempo estaba comunicada conmigo, no es de las estafadoras que estafa y se desaparece, incluso eso sería mejor”, expresaron. La pareja no solo hizo énfasis en la estafa sufrida, sino en el impacto emocional de ver un momento tan especial como su luna de miel afectada por esta experiencia.

Advirtieron estafas con sus perfiles

La actriz aseguró que Comowin América Latina, como es conocida la página de apuestas por Internet, está contratando influenciadores para hacer publicidad, pero una vez que ellos realizan sus publicaciones, la aplicación les cambia los términos de los acuerdos pactados e incluso desaparecen. Sin embargo, no todo es color rosa como se ve en las redes sociales, puesto que ellos también son blanco de engaños por parte de algunos vivos que sacan ventaja de su popularidad.

La pareja alertó que están utilizando su imagen para estafar a otras personas en reconocida aplicación - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

“Tengan cuidado, que nos les pase a ustedes [...] Todos buscamos oportunidades y eso es legítimo, estamos en todo nuestro derecho de rebuscarnos la vida con las herramientas que tenemos, eso dependemos para sostenernos [...] Los creadores de contenido e influenciadores vivimos de promocionar cosas, eso nos ayuda a generar ingresos, no es pecado, pero no tenemos quien nos defienda”, explico sobre la situación en la que se están viendo expuestos, afirmando que no son los únicos envueltos en esta polémica.