Inseguridad en Bogotá: atraco a mano armada a un convertible en el norte de la ciudad, iban detrás de un Rolex

El hecho se registró en la carrera 7 con calle 85 - crédito X

La inseguridad es uno de los factores que más genera preocupación por la ciudadanía de Bogotá en la actualidad, este fue uno de los temas principales durante los debates antes de las Elecciones Regionales 2023 y una de las prioridades por parte del alcalde Carlos Fernando Galán.

Te puede interesar: Concejal reveló controvertida estrategia contra los ladrones en Bogotá: “Duro con las ratas”

Es por esto por lo que un hurto registrado en la carrera Séptima con calle 85 ha generado gran indignación en la capital del país, ya que individuos en motocicleta robaron a los tripulantes de un vehículo de alta gama con un arma de fuego a plena luz del día.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News

Te puede interesar: Video: cantantes sorprendieron a pasajeros de TransMilenio con su talento y hasta Carlos Fernando Galán los halagó

La víctima de este hecho de inseguridad habló con El Tiempo, se trata de un economista y especialista comercial que adquirió el vehículo en 2022; este afirmó que había terminado de almorzar en un restaurante en el parque de la 93, por lo que considera que los criminales lo estaban siguiendo.

El factor que hace que el economista piense esto es que los ladrones le pidieron entregar su reloj, un Rolex del que no reveló su valor.

Te puede interesar: Robos al mobiliario público están dejando millonarias pérdidas para los bogotanos

“Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex. No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro”, afirmó la víctima del robo al medio citado.

En su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde de Bogotá se pronunció al respecto, afirmó que las víctimas habían denunciado y que el caso había sido tomado personalmente por el secretario de Seguridad, César Restrepo.

“Ayer en horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura”, publicó el alcalde Galán al respecto.

El alcalde de Bogotá se pronunció sobre el robo registrado en la carrera séptima con calle 85 - crédito @CarlosFGalan/X

Hasta el momento, desde la Secretaría de Seguridad no se han referido sobre este hecho, mientras en redes sociales han difundido las placas de las motocicletas, que son AJZ-85D y XEQ-73C; sin embargo, no se ha confirmado si estas fueron alteradas o modificadas por los criminales.

También fue tendencia en Bogotá

En otro aspecto que fue viral en redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que había hecho un recorrido por varios frentes de obra en la ciudad, resaltando que en uno de ellos se llevó una sorpresa al observar que había una en la que no estaban trabajando de la mejor forma.

“Y efectivamente, hoy estamos aquí en la 68, en una obra de 16,76 km en totalidad. Tiene nueve grupos, estamos en el grupo seis, que tiene 2.08 km. Esta parte de la obra es de 216.000 millones de pesos, más o menos, y recorrimos de la 44 hasta acá que es más o menos la mitad del parque Simón Bolívar, y no vemos más de 15 trabajadores. No hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando como debería avanzar”, resaltó el mandatario local en un video publicado en su cuenta de X.

Esto se convirtió en tendencia en redes sociales, haciendo que hasta Actualidad Panamericana —una cuenta conocida por publicar fake news— realizara una publicación haciendo una broma sobre las visitas de Galán a las obras. Lo que más generó sorpresa es que Carlos Fernando Galán respondió a esta publicación de manera irónica.

“En Bogotá todos tenemos el mismo sueño: que las obras avancen y se entreguen”, publicó Galán.