Video: empresario chino arrolló a falsos policías que querían robarle su camioneta

Otra motocicleta estaba esperando a los falsos policías - crédito redes sociales

En redes sociales se han vuelto virales algunos hechos de inseguridad que se han registrado en Bogotá, este es uno de los métodos que la ciudadanía ha adoptado para denunciar los constantes casos de hurtos de los que son víctimas los residentes en la capital del país.

Te puede interesar: Ladrones armados tienen atemorizados a los vecinos de Kennedy

En la tarde del 22 de enero, en redes sociales fue publicado un video en el que se observa cómo en la calle 91A con carrera 19, el conductor de una camioneta de referencia Toyota Prado arrolló a dos falsos policías que buscaban robarle su vehículo. Un ciudadano que se encontraba cerca al hecho fue quien grabó con su teléfono celular.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sicarios al servicio de alias Satanás torturaban a sus víctimas con un bate con puntillas y alambre de púas

El video inicia con los dos falsos uniformados ubicándose frente a la camioneta, por lo que algunas personas pensaron que se trataba de un operativo oficial de las autoridades; sin embargo, esto fue descartado luego de que la camioneta de color blanco atropelló a estos individuos ante la mirada de las demás personas.

Luego del impacto, uno de los delincuentes desenfundó un arma de fuego y realizó varios disparos en contra del copiloto de la camioneta, por fortuna, el vehículo era blindado y los tripulantes terminaron ilesos.

Te puede interesar: Hombre murió apuñalado en plena vía pública en el sur de Bogotá: recibió una herida en el corazón

Tras esto, uno de los criminales se marchó del lugar corriendo, mientras otra moto, que estaba esperando el accionar de los ladrones, llegó al sitio y se llevó al otro falso uniformado del lugar. La motocicleta que estaban utilizando para perpetrar el delito quedó incrustada en la carrocería de la camioneta.

Los criminales escaparon del lugar de los hechos - crédito redes sociales

Ciudadanos que estaban cerca al sitio de los hechos permanecieron en el lugar hasta que uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron para auxiliar a los tripulantes que se conoció son de origen asiático.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades investigan la posibilidad de que se hubiera tratado de un intento de secuestro del conductor, que es un empresario chino que adquirió el vehículo en 2022.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, mientras en redes sociales piden al alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, que tome acciones concretas en contra de los criminales en el distrito.

De la misma forma, en algunos comentarios celebraron el accionar del conductor de la camioneta, ya que algunos usuarios resaltaron que ante la ausencia de las autoridades, la única forma de defenderse de los ladrones es con justicia a mano propia.

“Lo que hay que hacer con todos los ladrones, pasarles el carro por encima”, “Esto va a ser todos los días, entiendo que López dejo la ciudad mal, pero es momento de que Galán comience a mandar” o “Alcalde Galán, para este tipo de cosas fue que lo elegimos, tiene que tener mano dura con los criminales en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Las personas que iban en la camioneta son de origen asiatico - crédito @Chesh_cat1/X

Este nuevo hecho de inseguridad se registró un día después de que se hiciera viral un robo en la carrera Séptima con calle 85, en donde un grupo de ladrones a bordo de motocicletas increparon a los tripulantes de un vehículo de alta gama.

La víctima de este hecho habló con El Tiempo, y afirmó que presume que lo estaban siguiendo, ya que en el momento del robo, el hombre armado le pidió directamente su reloj, asegurando que en ningún momento le pidió bajarse del auto o entregar otra pertenencia.

“Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex. No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro”, afirmó la víctima del robo al medio citado.