Conductor borracho atropelló a tres personas y huyó del sitio

La imprudencia e inconsciencia de los ciudadanos siguen haciendo de la suyas; esta vez se conoció sobre un accidente en Chiquinquirá (Boyacá), luego de que tres personas que trabajan en una empresa de aseo fueran arrolladas por un vehículo a alta velocidad y después del choque, el conductor huyó del lugar.

El hecho ocurrió en el barrio El Polo, cuando los trabajadores fueron embestidos por un carro Renault Twingo de color rojo, que iba con exceso de velocidad y, al parecer, el conductor se encontraba en estado de embriaguez.

De inmediato los empleados fueron trasladados al hospital del municipio, donde fueron identificados: Jenni Marcela Fandiño Viveros, Nelson Alberto Pachón Castiblanco y Deyi Solanyi Pulga Ordóñez.

De acuerdo a lo que dijeron las autoridades en diálogos para el diario local Boyacá Sie7e Días, “ los testigos de los hechos aseguran que el conductor al percatarse de lo sucedido, trato de huir de la escena del accidente, pero fue casi imposible arrancar el vehículo por lo que tomó la decisión de salir corriendo del lugar, sin importar el estado de salud de los tres operarios, quienes fueron llevados en un carro particular al hospital de Chiquinquirá donde les prestaron la atención médica”.

El conductor del carro fue identificado y deberá responder ante las autoridades correspondientes, quienes adelantan investigación por lo sucedido.

En cuánto al estado de salud de las víctimas, el Hospital de Chiquinquirá dio detalles en un comunicado de prensa. Deyi Solanyi, de 27 años: “Presenta contusión a nivel de región frontal sin alteración del estado de conciencia, traumatismo a nivel de codo y pierna derecha. Se realizan estudios imagenológicos sin evidencia de fracturas a nivel de miembro superior e inferior, tac de cráneo simple sin evidencia de fracturas, con hallazgo de hemo seno maxilar derecho postraumático el cual no requiere manejo intrahospitalario”. La mujer tiene incapacidad médica por cinco días.

Nelson Alberto, de 29 años, “presenta traumatismo en región de dorso y hemitórax derecho sin alteración del estado de conciencia posterior al evento. Se realiza estudios imagenológicos sin evidencia de fracturas, hemotórax ni neumotórax”, indicó el centro médico. El hombre se le dio salida con incapacidad de dos días.

La última víctima Jenni Marcel, de 34 años, “presenta contusión de la cabeza, contusión del cuello. tórax, hombro derecho, refiere dolor en tórax, perdida del estado de conciencia. Se realizan estudios imagenológicos evidenciando: tac de cráneo simple: hematoma subgaleal bilateral sin evidencia de fracturas ni hematomas, radiografía de hombro derecho: luxación acromioclavicular grado I, fue valorada por servicio de ortopedia, sin indicación quirúrgica, con instrucción uso de cabestrillo”, señaló el hospital. La mujer tiene incapacidad médica por 21 días.

Finalmente, el gerente de la Central Colombiana de Aseo, Jorge Humberto González Orduz, envió mensaje de apoyo a sus empleados y famialres: “Para todos los conductores un mensaje especial, uno no está exento y no sale a generar ningún tipo de daño a otra persona o accidente, pero si se debe entender en cuenta que no se debe manejar y tomar”.

González Ordutz recomendó a los ciudadanos, “tener mucha precaución con nuestros funcionarios van por las vías realizando la labor de limpieza, de desempapele, de barrido, pues con el fin de tener nuestra ciudad en buenas condiciones”.

Cifras de accidentes en Colombia

De acuerdo con las cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran un aumento en la cifra de muertes en accidentes de tránsito entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, de 7.399 a 7.576 fallecidos en accidentes viales.

Además, los departamentos en los que más aumentó el número de muertes por accidentes de tránsito hasta el período mencinado son: