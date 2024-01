Influencer barranquillero denunció estafas en las playas de Cartagena y lo amenazaron: “Te vamos a cachetear hasta que se te caigan los dientes”

A través de una nota de voz amenazaron al creador de contenido Roger Tatis - crédito Royking50 / Instagram

Los abusos contra turistas colombianos y extranjeros en las playas de Cartagena y Santa Marta son cada vez más comunes, razón por la cual desde varios sectores de la sociedad se dedican a identificar y hacer públicos los casos, como lo hace Roger Tatis, conocido en redes sociales como RoyKing50, quien a través de videos en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok expone los altos cobros.

Por cuenta de su labor social, el influencer ha recibido amenazas y en el caso más reciente le enviaron una nota de voz, a través de la línea de WhatsApp que habilitó para las denuncias, en la que lo sentencian a una golpiza.

Fue el mismo creador de contenido el que expuso el caso por medio de sus redes sociales, en las que difundió la grabación de la amenaza en su contra proferida por un hombre con acento venezolano.

“Ey loco, deja de estar hablando mal de Playa Blanca, ¿oíste? que a lo que llegues acá te vamos a esperar en la puerta, ¿oíste? El día que menos lo pienses te vamos a cachetear hasta que se te caigan los dientes maldito becerro, triple maldito, malparido, mama ‘guevo’”, expresaron los supuestos habitantes de Playa Blanca en Cartagena.

La amenaza contra RoyKing50 se dieron después de que llegara hasta Barú, en el sector de Playa Blanca, y expusiera los múltiples obstáculos y mal estado de la vía, retenes ilegales y opinión de los turistas sobre los cobros excesivos en los distintos sectores de la ensenada turística.

En el video, el influencer denunció que 800 metros antes de llegar al sector turístico decenas de jóvenes abordan los carros haciéndose pasar como guías para llevar a los turistas hasta los puntos emblemáticos y parqueaderos improvisados de la zona, piden dinero a cambio y golpean los vehículos cuando no lo entregan.

El creador de contenido entrevistó a un turista en la playa y le confesó que no volvería al lugar. “Si tú me preguntas que si vuelvo a Barú, no vuelvo. No volvería porque hace 20 años yo vine y esto, de verdad sí era una isla, era hermoso... ahora es un desastre, es una vergüenza, una contaminación. El peligro que hay con la gente, con todo”, expresó el turista indagado por Royking50.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el creador de contenido RoyKing50 denunció el cobro excesivo en Playa Blanca y fue amenazado - crédito Royking50

Al parecer, la publicación del creador de contenido en la que denunció el mal estado del lugar, la falta de control de las embarcaciones en la zona donde nadan los turistas, los cobros excesivos en el lugar, en parte por extranjeros migrantes, suscitó el malestar entre algunos de los lugareños que se sintieron identificados e indignados por los señalamientos de Tatis y lo amenazaron.

Finalmente, el influencer indicó que recibió otro mensaje del número que lo amenazó, pero esta vez le pidieron disculpas; sin embargo, aclaró que había denunciado la situación y que la Fiscalía ya tenía conocimiento de los hechos.

“Voy a tomar cartas en el asunto, esto se puso en conocimiento de la Fiscalía. Después de esto tuve la oportunidad de recibir otro mensaje de disculpas, tengo que decirlo también, del señor que decía que alguien le había tomado el teléfono y había dicho eso, que él es de un restaurante, que había dejado el celular y no entiende cómo mandaron eso”, sostuvo RoyKing50.

Finalmente, el creador de contenido indicó que lleva aproximadamente cinco años grabando videos para redes sociales y que hasta principios de 2024 llevaba más de 57 publicados, en los que no solo habla de Playa Blanca y otros sectores turísticos de Cartagena, sino que también ha expuesto situaciones similares en las playas de Santa Marta e islas paradisíacas de la zona.