Director de Rigo estrenó el tráiler de su película, la cual cuenta con un elenco de lujo: Majida Issa, Marlon Moreno y Diego Cadavid, entre otros

Se lanzó oficialmente el tráiler de la película El bolero de Rubén, musical que cuenta con la dirección de Juan Carlos Mazo, quien está detrás del éxito de la novela de Rigoberto Urán.

La cinta colombiana cuenta con una gran nómina de talentos entre quienes se encuentran: Marlon Moreno, Diego Cadavid y Majida Issa quien también hace parte de la producción.

Esta historia cinematográfica nació hace doce años cuando Juan Carlos Mazo la escribió para su debut en el teatro. Dos años después de su estreno en las tablas, empezó el sueño de llevarla a la pantalla grande.

En el 2019, el director de Rigo terminó de adaptar para cine este musical que luego tuvo varios retos para su rodaje, pues en 2020 se encontró con una pandemia mundial, el Covid-19, sin embargo, esta fue obstáculo. Majida Issa puso todos sus esfuerzos para mover cielo y tierra. “Gestionamos todos los permisos necesarios para que nos permitieran grabar con todas las medidas sanitarias y restricciones. Reunimos los requisitos y cumplimos con las condiciones”, comentó la actriz en entrevista con la revista 15 minutos.

Por su lado, Juan Carlos compartió: “Ni siquiera esa pandemia asesina fue capaz de detener nuestros sueños porque forrados en trajes y máscaras nos lanzamos a la calle a darle acción a esta historia que hoy se hace realidad”

El bolero de Rubén se rodó en la ciudad de Medellín en una de las comunas más azotadas por el conflicto armado, pues la producción buscaba un ambiente hostil para recrear la crudeza que relata. El film llevará al espectador en un viaje entre la tragedia y la comedia.

Este musical que nació en un escenario teatral y que ahora da su salto al séptimo está inspirado en la pieza musical Bolero, del compositor francés Maurice Ravel. Luego de varios años de esfuerzo, finalmente la luz y estará en las salas de cine a partir del jueves 29 de febrero del 2024.

Con un reparto que garantiza tanto su calidad como su éxito, pues en ella se encuentran Majida Issa, Marlón Moreno, Diego Cadavid, Juliana Velásquez, Aida Morales, entre otras grandes figuras colombianas.

Un sueño compartido

Esta producción colombiana trae detrás una historia de historia tanto de sueños como de esfuerzos compartidos, además de que es el sello de una amistad que nació a partir de ella. Puesto que, cuando la actriz sanadresana Majida Issa a quien hemos visto en Sin senos sí hay paraíso, La ronca de oro y Lady, la vendedora de rosas, llegó como espectadora a ver El bolero de Rubén en el teatro. “Me puse de pie. Aplaudí a mis colegas, pero también el trabajo magistral de Juan Carlos Mazo quien desde ese día se convirtió en amigo, mi hermano, mi confidente y mi compañero de aventuras”, escribió en sus redes.

Tanto Mazo como Majida hicieron clic, y desde entonces no solo se volvieron inseparables sino que también tuvieron la visión y el sueño de llevar esa historia al cine. Esta cinta aunque no es es primer trabajo juntos , si es ese primer hijo con el que se reiteran su amistad.

Ambos han compartido y colaborado en direfentes musicales como Planchando el despecho en las tablas, Majida Issa también hizo parte del debut de Juan Carlos Mazo en la televisión la novela biográfica de Leandro Díaz, la cual el dirigió y ella llegó a formar parte de la trama como la villana. Ahora el turno es para el cine con El bolero de Rubén.

“Cuando Mazo dijo que quería hacer la película me saltó el corazón y empecé sin dudarlo a trabajar en ello… y no nos detuvimos hasta hacerlo realidad. Miles de caminos recorridos e historias por contar, risas, lágrimas, mucho amor y una pandemia de por medio. Ufff llegó el día ‘amore mío’ y me llena de emoción! Aquí está nuestra película!”, comentó Majida en su cuenta de Instagram.

Por su parte el director escribió también en su cuenta oficial de Instagram junto con un fragmento del tráiler: “Esta obra era mi primera pieza de teatro profesional y con ella me “lanzaba al ruedo” muchos teatros llegaron, actrices, actores, personas que aún hacen parte de mi equipo otros que se quedaron en el camino y a los cuales también les agradezco con amor. Siempre soñé con algún día llevarla al cine. Incluso, cuando estábamos en ensayos de la primera temporada de la obra decía cosas como “cuando sea película hacemos tal y tal cosa”. Nunca fue fácil. Todo fue hecho a pulso, con disciplina, perseverancia, con amigos, con apoyos, con intensidad.

Sinopsis

Marta es una mujer consumida por el tiempo, por las paredes de su casa, por su marido Rubén y por su sueño frustrado de ser cantante. La historia se desarrolla en una casa ubicada en un barrio popular de la ciudad de Medellín, donde al ritmo de boleros y con grandes tintes de comedia negra y suspenso, estos cuatro personajes se ven envueltos en una historia que es llevada al límite por el engaño, la pasión y el miedo.