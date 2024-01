Periodista tildó de “estúpida” a Mafe Carrascal y de “inepto” al presidente por los Juegos Panamericanos: “Tiene que bajarle algo a su ira”

María Fernanda Carrascal pidió al periodista Melquisedec Torres comportarse "a la altura" de su oficio y dejar a un lado las "faltas de respeto" - crédito Álvaro Tavera/X y @Melquisedec70/X

Congresistas, exministros, políticos y hasta periodistas han reaccionado a la decisión que tomó Panam Sports de no tener como sede de los Juegos Panamericanos de 2027 a Barranquilla (Atlántico), debido a la falta de pago de recurso en plazos estipulados. En redes sociales han culpado a más de uno por el problema, que se presenta como una pérdida para el turismo del país.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal no se quedó atrás y señaló al exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo de no cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el periodista y abogado Melquisedec Torres no dudó en “corregir” a la congresista, con un insulto por el cual, posteriormente, le llovieron críticas.

“Con todo respeto, es usted una congresista estúpida. El pago era responsabilidad del Gobierno nacional”, escribió en X (antes Twitter) el comunicador, que terminó borrando el trino, pero las capturas de pantalla de los usuarios de la red social guardaron la evidencia.

Carrascal no se quedó callada y pidió al periodista “bajarle algo a su ira” y dejar de lado las faltas de respeto. Asimismo, aseguró que si algún político del sector al que ella pertenece se refiriera de esa manera a algún comunicador, terminaría “crucificado” por la opinión pública. Aparte que lo tildarían de “dictadorzuelo y de censurador” por violar la libertad de prensa.

María Fernanda Carrascal respondió al periodista Melquisedec por insultarla en redes sociales, luego de pronunciarse sobre la pérdida de la sede para los Juegos Panamericanos - crédito @MafeCarrascal7X

Momentos después, el abogado volvió a arremeter contra la representante a la Cámara citando a Albert Einstein para, nuevamente, insultarla. “Borré el anterior trino sobre esta congresista, pues recordé que en estos casos será siempre mejor la frase de Albert Einstein: ‘Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo’”, escribió Torres en la red social.

El periodista Melquisedec Torres utilizó una frase de Albert Einstein para lanzar vainazo a la congresista María Fernanda Carrascal - crédito @Melquisedec70/X

El apoyo para Mafe Carrascal

Uno de lo políticos que respaldó a María Fernanda Carrascal fue Gustavo Bolívar, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, que no solo criticó al comunicador, sino que también dejó ver cómo ni el presidente Gustavo Petro se salvó de sus insultos. Pues Melquisedec también tildó de “inepto” al primer mandatario por la falta de pago a la organización internacional para hacer los Juegos Panamericanos en Colombia.

Melquisedec Torres tildó de "inepto" al presidente Gustavo Petro por lío con Panam Sports que dejó a Barranquilla sin Juegos Panamericanos - crédito @Melquisedec70/X

Por su parte, el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, señaló al comunicador de ejercer violencia digital en contra de la congresista e insistió en que todas las mujeres deberían poder hacer uso de los espacios digitales sin temor a ser hostigadas o maltratadas. Hizo énfasis en aquellas que se dedican a la política y que son blanco de todo tipo de insultos por su labor.

Al respecto, Torres también dedicó varios caracteres para responder a la cartera, a la que cuestionó por abstenerse de emitir declaraciones en contra de la situación de orden público que aqueja al país y que ha repercutido en múltiples homicidios y otros delitos.

“Andan muy desocupados en este Ministerio. Dizque ‘violencia digital’ cuestionar a una congresista. A propósito, ¿Cuántos pronunciamientos de este ministerio han leído por las casi 100 masacres, por decenas de asesinatos de líderes sociales, por secuestros del ELN, por abusos laborales de altos funcionarios...? Cojan oficio”, escribió el periodista en X.

El periodista Melquisedec Torres respondió al Ministerio de la Igualdad por pedir respeto para María Fernanda Carrascal - crédito @Melquisedec70/X

¿Qué pasó con los Juegos Panamericanos?

De acuerdo con Panam Sports, los plazos de giro de recursos para poder llevar a cabo el evento en Barranquilla no se cumplieron. Sin embargo, el Ministerio del Deporte explicó que la decisión de la firma que tiene los derechos de los juegos fue “sorpresiva”, toda vez que se había llegado a un acuerdo de pago para el 30 enero de 2024, por un total de 8 millones de dólares.

Esta prórroga, según indicó Astrid Rodríguez, la titular de la dependencia, se logró luego de que conversó con Neven llic, presidente de Panam Sports, y explicó que para 2023 no se podía efectuar el pago. Sin embargo, la organización internacional aseguró que su determinación es “indeclinable”, mientras que la cartera alega que cuenta con los recursos y con la voluntad de transferirlos en los tiempos estipulados para hacer el evento.