Masacre en Linares, Nariño: hombres armados asesinaron a tres adultos y un menor de edad

Los hechos ya serían materia de investigación para las autoridades - crédito Ernesto Guzmán Jr/ EFE

La situación de orden público en el suroccidente del país parece estar cada vez más compleja con el paso de los meses. Muestra de ello es que en la tarde del martes 2 de enero de 2024 se conoció una nueva masacre que se llevó a cabo en zona rural de Linares, Nariño.

Tres adultos y un menor de edad fueron asesinados por hombres armados que los habían secuestrado en el corregimiento de Tabiles. Según indicó Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno de Nariño, algunas de las víctimas fueron identificadas como Martha Yolanda Benavidez Segura, Orgey Bayardo Melo Andrade y Jhojan Rodríguez, de 17 años.

El funcionario señaló a Blu Radio que ninguno de los familiares de las víctimas había querido dar a conocer el caso ante las autoridades por temor a sufrir represalias por parte de los asesinos. Sin embargo, Estupiñán fue enfático en que el crimen ya es materia de investigación para las autoridades.

Al parecer, una de las personas asesinadas habría sido pareja de un líder social del corregimiento de Sánchez, zona rural de Policarpa, Nariño. Esta víctima se habría desplazado hacia Tabiles para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, cuando habría sido raptada por las personas que finalmente la asesinaron.

El secuestro habría sido perpetrado el jueves 28 de diciembre de 2023. Los criminales habrían sacado a sus víctimas a la fuerza de una finca del sector para acabar con sus vidas, puesto que los allegados a las personas asesinadas encontraron sus cuerpos sin vida dos días después.

De igual forma, campesinos de la zona en la que se registraron los hechos indicaron al mismo medio que un trabajador de la finca en la que permanecían las víctimas también fue secuestrado y posteriormente asesinado.

No obstante, los familiares de las víctimas manifestaron que las autoridades aún no han presencia en el lugar donde se registraron los hechos y pidieron a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones pertinentes frente a lo sucedido. De igual forma, los allegados a las personas asesinadas aseguraron al mismo medio que sobre ellos no existía ninguna amenaza de muerte.

Cabe resaltar que en esa región del país se han registrado enfrentamientos por el control territorial entre el Estado Mayor Central de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y el ELN.

Además, los hechos se conocen tan solo dos semanas después de que en Samaniego, Nariño, cerca a Linares, fuera liberada una mujer que también permanecía secuestrada desde el lunes 18 de diciembre de 2023. |

Mujer había sido secuestrada en Samaniego, Nariño

La víctima, que recuperó su libertad en la tarde del jueves 21 de diciembre de 2023, había sido raptada por criminales que le hicieron seguimiento desde que salió de su casa a hacer una diligencias en el casco urbano del municipio.

Posteriormente, los victimarios dieron a conocer que para su liberación exigían una millonaria suma de dinero.

“La víctima (...) fue interceptada por varios sujetos que se la llevaron en contra de su voluntad. Los captores exigían a su familia más de $ 150 millones”, señalaron las Fuerzas Militares en aquella oportunidad.

Rescatan a una mujer que había sido secuestrada desde el 18 de diciembre en Nariño - crédito Fuerzas Militares

Así las cosas, en medio de las operaciones que adelantó el Ejército Nacional dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho en esa región del país, las autoridades lograron ubicar a la mujer.