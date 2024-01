El alcalde ruso de Tunja, Mikahil Krasnov, llegó en bus a su oficina y ordenó multar a diputados por parquear sus carros al frente de la Alcaldía

Según sus votantes, en gesto de humildad y compromiso, la entrada de Mikhail Krasnov al cargo recibe aplausos virtuales por su elección de medio de transporte - crédito captura de pantalla @NCTNOTICIAS @boyacasietedias / X

Los alcaldes electos en las Elecciones Regionales de 2023 se posesionaron en sus cargos, iniciando en todo el país un nuevo ciclo de gobierno y administración.

Pero luego de las posesiones, se ha viralizado un video en el que se ve a Mikhail Krasnov, el alcalde ruso de Tunja, Boyacá, yendo a su posesión en flota.

“Krasnov llegó a su primer día de trabajo en bus de transporte público. Mikhail Krasnov, el alcalde de Tunja, ya se encuentra en su despacho para empezar a administrar la ciudad. Lo hizo luego de un viaje en bus de transporte público colectivo, acompañado de la Gestora Social de la capital boyacense, con quien se dispuso a entrar al palacio municipal. Para algunos, esta es una de las mejores formas que pudo encontrar el Alcalde para identificar las fallas que puede tener el sistema de ‘Mi Ruta’ y así también empezar q proponer ideas que le permita mejorar al transporte público en la ciudad”, así lo hizo saber el medio NCT Noticias, en su cuenta de X.

Este hecho fue celebrado por usuarios en redes sociales que manifiestan confiar en las decisiones administrativas de Krasnov, sobre todo y en este caso, sobre las fallas más evidentes del transporte público de Tunja, como la inexistencia de rutas directas.

Desde el primero de enero, los alcaldes electos de Colombia han realizado sus respectivas poseciones

La travesía de Mikhail Krasnov, alcalde de lo que en redes sociales se conoce como “República Independiente de Tunjalingrado” (Tunja), no se detuvo en la viralización de dicho video.

Posterior a eso y en la noche de su primer día de gobierno, la alcaldía de Tunja compartió un video en el que Krasnov realiza su primera orden como alcalde: “Hoy es el primer día. Tuvimos un caso específico que los diputados, o unos de los carros que fueron inspeccionados acá, pues utilizaron la Plaza Bolívar como el parqueadero. Por una parte, digamos, por acto de irrespeto, obviamente, pues hacia la calle, a los tunjuanos y otras cosas, que por ganas de sabotear, entonces, pues, acá, con los agentes de tránsito, alcanzamos de sacar todos, pues, la próxima. Aquí, en este acto de disolvencia, digamos, de irrespeto, vamos a poner allá unos 30 comparendos”, sostuvo el alcalde Krasnov.

Ruso nacionalizado colombiano lidera Tunja

Mikhail Krasnov, ciudadano ruso radicado en Colombia desde hace más de una década, asumió el cargo de alcalde de Tunja el 27 de diciembre, tras superar múltiples demandas contra su victoria electoral. La ceremonia de posesión tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Tunja, con una tardanza de 40 minutos por parte del nuevo gobernante. La banda que oficializa su mandato fue entregada por la ciudadana Yamile González.

Mikhail Krasnov es oficialmente alcalde de Tunja - crédito @elReneJimenez/X

Durante su discurso inaugural, Krasnov pidió disculpas por su retraso y destacó su compromiso con la ciudadanía, al tiempo que exigió respeto por su predecesor, Alejandro Fúneme. Con el distintivo de su cultura, un gorro ruso blanco, prometió una gestión enfocada en el progreso y la apertura internacional de Tunja.

“Sumercé, hoy me siento muy feliz, como muchas veces me he sentido en esta hermosa ciudad. Hoy el resultado de esta elección refleja que Tunja eligió el idioma menos hablado del mundo, el de la honestidad”, afirmó Mikhail Krasnov.

Entre los aspectos más notables de su campaña, resaltó la financiación obtenida mediante la venta de tamales y donaciones, sin apoyos económicos de los políticos tradicionales, y subrayó su deseo de presentar su equipo de trabajo en los días subsecuentes.

Mikhail Krasnov, el alcalde ruso de Tunja, afirmó que el dinero alcanza cuando los funcionarios no se lo roban - crédito Personería de Tunja

“Será una ciudad del interior que mire al exterior. Buscaremos que la alcaldía funcione eficiente, cómo un reloj, sin politiquería. Las luces de globalización llegarán a esta tierra, en formas de turismo, aprendizaje. Tunja cambiará su mirada local, por una global. Les ganamos a los de siempre y juntos conectaremos a Tunja con el mundo”, concluyó el nuevo alcalde de Tunja.