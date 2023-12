Vacaciones musicales: Pipe Bueno y Wilfran Castillo sorprendieron a Luisa Fernanda W con serenata vallenata

La creadora de contenido recibió un especial regaló de su pareja, quien hizo una romántica serenata junto al compositor- crédito wilfrancastillo / Instagram

La influenciadora antioqueña Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno compartieron a través de redes sociales momentos de sus vacaciones de fin de año en Santa Marta, acompañados del reconocido compositor vallenato Wilfran Castillo.

Asimismo, la pareja, que recientemente se comprometió en matrimonio, decidió disfrutar de un tiempo de descanso en el que Bueno se le midió a interpretar un vallenato, género musical típico de Colombia, acompañado por Castillo en la guitarra, evidenciando una agradable reunión musical.

De hecho, en uno de los videos difundidos se observa a la empresaria grabando al artista caleño y al cantautor originario de Valledupar interpretando juntos una pieza, con el fondo sonoro de una guitarra acústica. El encuentro ha sido significativo no solo para los artistas sino para su audiencia y seguidores, quienes mostraron entusiasmo al verlos compartir escenario de manera espontánea.

De igual forma, la publicación en redes sociales de Wilfran Castillo, donde menciona que la velada fue “mágica”, suscitó numerosas reacciones positivas, evidenciando además el aprecio del intérprete de Te parece poco por las raíces musicales colombianas. Los fanáticos se expresaron con admiración y destacaron la armonía que ambos artistas lograron al entonar juntos, consolidándose así como un momento especial para los amantes del vallenato.

“Anoche fue mágico. Parrandeamos con mi compadre @pipebueno y le cantamos su canción Vallenata favorita a Luisa Fernanda W”, escribió el compositor en su publicación de Instagram.

Los internautas, por su parte, no dejaron pasar la oportunidad para expresar en la caja de comentarios de la publicación su admiración por los artistas: “Cantan bellísimo”; “Me encantó escuchara Pipe cantar esa canción y ni qué decir de tu voz”, Me gusta, qué lindo cantan”, fueron de los mensajes que más se destacan.

Las composiciones de Castillo han sido interpretadas por grandes figuras de la música colombiana como Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Diomedes Díaz, Carlos Vives y Peter Manjarrés y a su vez, forman parte esencial del repertorio vallenato, lo que refuerza el valor de esta unión musical durante las vacaciones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Este tipo de interacciones realza la cultura vallenata y su importancia en la identidad musical del país.

Qué viva el amor

"Así se ve la gente que dura hasta viejitos", expresó el cantante demostrando lo enamorado que esta de la empresaria paisa con quien está próximo a casarse - crédito rastreandofamosos / Instagram

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W compartieron un video en redes sociales que refleja la profundidad de su relación. Durante las festividades navideñas, la pareja lanzó destellos de su vida romántica a bordo de un barco, momento que Bueno quiso eternizar en Instagram. El cantante de Cupido falló capturó el ambiente al expresar: “Así se ve la gente que dura hasta viejitos”, evidenciando su amor por la influencer colombiana.

Este gesto es un reflejo del camino recorrido por la pareja, marcado tanto por críticas pasadas como por el reconocimiento actual de los seguidores. La creadora de contenido ha sido aplaudida por su faceta de madre y emprendedora, mientras que Pipe Bueno ha sido observado como un padre y pareja devoto. La relación ha fortalecido su vínculo ante la adversidad, forjando una imagen familiar junto a sus dos hijos, Dómenic y Máximo. La unión de la pareja Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido catalogada por algunos seguidores como la ideal, ganándose incluso la descripción de ser la pareja del año.

La expresión pública de afecto y el compartir de los momentos significativos con sus seguidores es una práctica habitual para ambos miembros de la pareja. A través de las interacciones digitales, han revelado cómo la risa y el amor compartido son pilares en su relación. A medida que sus seguidores recalcan haberlos visto más enamorados con el tiempo, dicho testimonio se suma a la narrativa de estar construyendo juntos, un legado familiar duradero.