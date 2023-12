Francisco Javier Vera, el niño ambientalista, respondió a Trino de Petro sobre su hija: “Me han hostigado, amenazado y matoneado por más de 2 años y el Estado nunca hizo nada”

A pesar de dejar en claro su mensaje a favor de la niñez en Colombia, Francisco recibió comentarios en los que aseguraba que estaba haciendo campaña - crédito @franciscoactiv2 / X

La polémica por las acciones legales que tomaría Gustavo Petro contra Marbelle por insinuar que la hija del presidente sería “habitante de calle”, sigue extendiéndose. Una vez el mandatario informó que demandaría a la cantante, la directora del Icbf, ay polémica nacional luego de que se viera al presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartir un almuerzo de Navidad con exhabitantes de calle el 24 de diciembre.

Te puede interesar: Ministro de Defensa señala a disidencias de las Farc como probables responsables de la masacre en el Cauca

Un internauta escribió que él no veía a ningún habitante de calle en la foto de Petro con sus invitados, pero Marbelle le contentó que “solo una” un Una de las personas que comentó en contra de este hecho fue la cantante Marbelle, que sugirió que los invitados no eran realmente habitantes de calle, haciendo referencia a una foto donde aparece la hija menor del mandatario comiendo con varios hombres, sugiriendo que esta última era la verdadera indigente.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Polo Democrático se metió en la pelea entre Petro y Marbelle: “El constante acoso a la hija del Presidente debe ser castigado”

Ante este hecho, el presidente Petro le respondió a Marbelle, “Ser habitante de calle no es para estigmatizar, pero agredir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”.

Francisco Javier Vera, activista ambiental juvenil, respalda al presidente ante defensa de los derechos de los menores frente a agresiones en línea - crédito X

Bajo este contexto, las redes sociales siguieron haciendo lo suyo, extendiendo la conversación mediática del almuerzo navideño realizado desde Presidencia y extrapolando los límites políticos con tangentes en los que se defendía o rechazaba el ataque de Marbelle hacia la hija menor de Gustavo Petro. Entre las personas que rechazaron esté presunta ataque, fue Francisco Javier Vera Manzanares, conocido como ‘el niño ambientalista’.

Te puede interesar: Exesposa de Gustavo Petro aseguró que no se sabe quién convocó manifestación a favor de Olmedo López: “Hubo confusión”

“Gracias por esto señor Pdte. @petrogustavo. A mí muchas personas me han hostigado, amenazado y matoneado por más de 2 años y el Estado nunca hizo nada. Hoy estoy en el exilio y la persecución continua. Que estás acciones protejan a todos los niños ciudadanos colombianos”, respondió Francisco Javier Vera Manzanares en su cuenta de X.

Cabe señalar, que desde que Francisco, el niño ambientalista, inició su activismo por la protección de medio ambiente colombiano empezó a recibir amenazas de muerte, sobre todo cuando tenía 11 años y exigió mejor accesibilidad a la educación en medio de la pandemia por la Covid-19.

Debates en redes acusan a Francisco de victimizarse y politizar su activismo - crédito X

Además, salió del país exiliado de Colombia precisamente por sus constantes amenazas cuando era Iván Duque el Presidente de Colombia. Pese a las denuncias registradas por Francisco y las advertencias de organizaciones como la ONU, estos ataques, en su mayoría por cuentas anónimas en redes sociales, no cesaron.

Según una entrevista con la BBC, el niño ambientalista mencionó que agradecía las críticas, pero las amenazas violentas eran innecesarias.

Luego de su publicación en X, defendiendo el hecho de empezar con un proceso legal contra Marbelle por atacar a una menor de edad, varios usuarios en redes sociales arremetieron contra Francisco Javier Vera Manzanares, asegurando que lo único que estaba haciendo era victimizarse y dar un mensaje político a favor del actual presidente de Colombia, a lo que en varias respuestas aseguró que sus mensajes no apoyaban ninguna ideología política y que las interpretaciones de otros usuarios eran por no saber leer.

Estos son algunos comentarios a favor y en contra de la opinión de Francisco Javier Vera - crédito X

“Ariel Armel reiterando que aparte de no saber leer es de mala fe agregando cosas que mi trino no dice. Como me bloqueó cobardemente luego de poner el trino, díganle por favor que aprenda a ser valiente y a sostenerse en las cosas que piensa.”, expuso Francisco, en uno de los comentarios que lo atacaron.

Ante los múltiples comentarios, a favor y en contra de la opinión de Francisco, y la continua subida de tono entre los comentarios de los usuarios en redes sociales, fue el mismo niño ambientalista que hizo un llamado a no normalizar la violencia en Colombia y manifestó que: “Con que no me digan que me van a cortar los dedos, desollarme o desaparecerme me conformo. Pero la gente como tú no lo entenderá”.