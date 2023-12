Humorista de Sábados Felices se pensionó: vea de quién se trata

"Sábados Felices" mantiene el Récord Guiness del programa humorístico con más tiempo al aire del mundo - crédito Sábados Felices/Facebook

A lo largo de 51 años, Sábados Felices se ha mantenido como un fijo de la programación de los fines de semana en la televisión colombiana. Incluso si el humor que aportan las nuevas generaciones de comediantes que asisten al programa de talentos humorísticos no siempre es acorde con los referentes que definieron el programa en sus inicios y durante la mayor parte de su existencia, se ha mantenido como una de las insignias de Caracol Televisión en su objetivo de sacar risas entre las familias.

Y justamente es la “vieja guardia” la que se va despidiendo poco a poco de las pantallas. Algunas salidas se han registrado por el fallecimiento del artista, mientras que otras, de manera más amarga, como ocurrió en su día con Alerta o El Hombre Caimán, que mantuvieron diferencias con la producción por distintos motivos. Ahora la que confirma su salida de Sábados Felices es una de sus humoristas con más trayectoria en el programa.

Se trata de Patricia Silva, que formó parte del elenco desde 1986 y reportó en redes sociales que 2023 sería su último año como parte del elenco de Sábados Felices.

Patricia Silva llegó a 'Sábados felices' en 1987 y se ha mantenido como una de sus humoristas más destacadas | Foto: captura de pantalla Caracol en vivo

Mientras se preparaba para una presentación que iba a dar con su amiga, la Gorda Fabiola, Patricia dijo:

“Este año fue un año de pruebas, ¿saben? De pruebas duras. Cualquier persona se derrumbaría porque fueron pruebas muy duras. El sábado sale mi despedida en Sábados Felices. Mañana voy a estar en Día a día despidiéndome ya de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices”

Aunque no dio muchos detalles sobre a qué clase de pruebas se refería, sí dejó en claro que “solo Dios me ha sacado de ahí”. Por otra parte, Silva no reveló cómo sería su despedida, pero sí se mostró muy complacida con poder terminar el ciclo con Sábados Felices. De paso, agradeció al canal que la acogió por casi 40 años:

“Lloré un poquito en la despedida. Pero es que me voy más feliz porque me voy bien pensionada y estuve realmente muy consentida en mi canal. Solo agradecimiento”

Recientemente, la humorista ha estado en el centro de la controversia luego de que se conociera que había interpuesto una demanda para ganar su pensión, en la que estuvo involucrado Caracol Televisión, junto con dos fondos pensionales. Silva, de 63 años, había solicitado su pensión en 2016 cuando cumplió el requisito de edad. Sin embargo, problemas en el trámite de traslado de sus semanas acumuladas alargaron su proceso, lo que la llevó a iniciar una medida legal en la que la Corte Suprema de Justicia falló a su favor.

Por cuenta de esto, circularon rumores sobre una mala relación entre Patricia Silva y el canal producto de su demanda. De ahí que durante una entrevista con Tropicana, Patricia decidiera aclarar lo relacionado con el proceso. Allí aseguró que, contrario a lo que se especulaba, Caracol la apoyó durante todo el proceso y que el pleito judicial era con los dos fondos pensionales: