Claudia López bailó al ritmo de Carlos Vives en El Campín de Bogotá y le llovieron comentarios en redes sociales

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bailó al ritmo de las canciones de Carlos Vives en su concierto en el estadio El Campín - crédito captura de video

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, fue captada disfrutando del concierto de Carlos Vives que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2023 en el estadio Nemesio Camacho El Campín en la capital colombiana. Los asistentes al evento captaron en video a la funcionaria mientras movía las caderas al ritmo de la música previa al concierto del cantante samario.

La presentación musical del reconocido artista hizo parte de su gira de su álbum 30 años de Clásicos de la Provincia. El colombiano disfrutó con sus fanáticos en el emblemático recinto de Bogotá en el que Vives brindó a sus seguidores una noche llena de éxitos musicales.

La mandataria bogotana mostró sus sensuales movimientos que fueron captados por los asistentes del evento - crédito redes sociales

La presencia de López no pasó desapercibida, ya que se sumó al ambiente festivo, dejando ver su actitud relajada.

La publicación del video en redes sociales en el que se observa a la alcaldesa Claudia López bailando animadamente durante la presentación provocó reacciones diversas entre los internautas: “Se merece disfrutar..no es perfecta pero hizo cosas muy buenas en su alcaldía”; “Si, si merece disfrutar. Por que la gente piensa que por ser servidores públicos tienen que estar todo el tiempo encerrados y sin derecho a nada”; “Es un ser humano como usted”; “Es buena alcaldesa, la gente piensa que es fácil”; “Tambien puede celebrar, baila bien la alcaldesa”, fueron algunos comentarios en el post de la red social TikTok.

Mientras algunos destacaron su espontaneidad y carisma, otros criticaron lo que interpretaron como falta de seriedad para su cargo: “Mientras tanto la ciudad hecha un caos”; “Claro que la ciudad está vuelta m, pero son obras que no se hacían durante años, cuando estén terminadas me imagino que le agradecerán al de turno”; “Esta muy bien que disfrute porque tiene derecho , lo que no tiene derecho es dejar una ciudad tan vuelta m..”.

Carlos Vives realizó un espectacular e inolvidable concierto en Bogotá para celebrar los 30 años del lanzamiento de su álbum Clásicos de la Provincia - crédito Colprensa

Concierto de Carlos Vives en El Campín

Carlos Vives brindó un espectacular concierto en Bogotá. El icónico cantante colombiano se presentó ante una multitudinaria audiencia en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El evento contó con destacadas figuras de la música como Juanes, Sebastián Yatra, Camilo, además del exfutbolista René Higuita y el ciclista Rigoberto Urán. La velada musical se llevó a cabo en la noche del 15 de diciembre fue halagada por los seguidores del artista samario a través de las redes sociales.

El concierto se destacó por los momentos emotivos y la energía desbordante, tanto en el escenario como en la multitud. La presencia de celebridades y artistas invitados añadió un valor especial a la noche, en la que se entrelazaron distintos géneros musicales, mostrando el dinamismo de la música de Vives, la cual lo caracteriza y consiguió el reconocimiento en el ámbito internacional.

Carlos Vives no solo estuvo acompañado por artistas, también lo hicieron figuras emblemáticas del deporte nacional como los exjugadores de la Selección Colombia René Higuita, Farid Mondragón, Faustino Asprilla, Natalia Gaitán e Isabella Echeverri; así como del actual director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, y el ídolo de Santa Fe Ómar Pérez - crédito Lina Gasca/Colprensa

Entre los momentos más destacados del evento, René Higuita ejecutó una espectacular atajada, rememorando sus años de gloria en el fútbol, para deleite de los asistentes. Por otro lado, Rigoberto Urán añadió un toque de humor y cercanía, interactuando con Vives en una faceta diferente a la de competencias ciclísticas. Los éxitos musicales como: La bicicleta, La gota fría, Canción bonita, Robarte un beso, Volví a nacer, entre otras, y el entretenimiento se fusionaron así, en una experiencia que fue más allá de lo musical.

La noche no solamente fue un encuentro de estrellas, sino que sirvió como un escenario que reflejó el amor por Colombia y su cultura, en una época donde la música actúa como un puente entre generaciones y diversos públicos. Carlos Vives y sus invitados lograron transmitir un mensaje de orgullo nacional y celebración de la identidad colombiana a través de su labor, una técnica que ha sido un sello distintivo en la carrera del samario.